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FOTO: Luka nad Jihlavou vypadají z výšky úplně jinak. O víkendu tam bude pouť

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Druhý nevětší městys v republice, Luka nad Jihlavou, nyní žije Bartolomějskou poutí, která o víkendu přiláká davy návštěvníků. Josef ´Joe´ Vochyán u té příležitosti nabídl redakci Jihlavské Drbny snímky z nebe, který pořídil za posledních šest let.
FOTO: Luka nad Jihlavou vypadají z výšky úplně jinak. O víkendu tam bude pouť

FOTO: Luka nad Jihlavou vypadají z výšky úplně jinak. O víkendu tam bude pouť

Zdroj: Luka nad Jihlavou vypadají z výšky úplně jinak. O víkendu tam bude pouť
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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