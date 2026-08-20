FOTO: Luka nad Jihlavou vypadají z výšky úplně jinak. O víkendu tam bude pouťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO: Luka nad Jihlavou vypadají z výšky úplně jinak. O víkendu tam bude pouť
Dopravu v krajském městě Vysočiny aktuálně výrazně ovlivňují práce na silnici v Brněnské a Žižkově ulici. V...
Policisté se v úterý opět zaměřili na kontrolu dodržování předpisů ze strany řidičů dodávkových a...
Třebíč, druhé největší město Vysočiny, má řadu slavných rodáků. 54. narozeniny dnes slaví jeden z nich –...
Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů. Zjistili osm závad, za které...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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