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Dítě nechce sportovat? Nehledejte talent, ale kroužek, kde si pohyb zamiluje. Jak na to? Radí odborník

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„On prostě není sportovní typ.“ Tuto větu rodiče říkají překvapivě často. Jenže podle odborníků máte spíš dítě, které ztratilo radost z pohybu. Ale právě pohyb je klíčem k tělesnému i duševnímu zdraví. Jak v dítěti probudit touhu začít se hýbat? Poradí doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D., uznávaný odborník na sportovní přípravu dětí a mládeže a hlavní garant programu Gymnathlon.
Coach in a bright neon shirt crouches to speak with four young children in a gymnasium during indoor activity.

Coach in a bright neon shirt crouches to speak with four young children in a gymnasium during indoor activity.

Zdroj: GYMNATHLON
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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