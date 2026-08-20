Na Rhodosu prudce přibylo lidí se střevními problémy. Na pohotovost jich přichází desítky denně

Slunce, teploty přes třicet stupňů, plné hotely a restaurace. Srpnový Rhodos je v hlavní turistické sezoně, kdy se na ostrov sjíždějí návštěvníci z celé Evropy. V posledních dnech však místní zdravotnická zařízení zaznamenala problém, který může dovolenou velmi rychle pokazit. Výrazně totiž přibylo pacientů s příznaky gastroenteritidy, a to mezi obyvateli ostrova i turisty.
Na pohotovost přichází 40 až 50 pacientů denně
Rozsah nárůstu ukazují především čísla z veřejné nemocnice na Rhodu. Na pohotovost tam má kvůli příznakům gastroenteritidy denně přicházet přibližně 40 až 50 lidí. Nejde přitom pouze o jednotlivé případy soustředěné na jedno místo.
Podobnou situaci hlásí také soukromí lékaři a kliniky. Podle zveřejněných údajů tvoří pacienti se stejnými obtížemi v některých soukromých zdravotnických zařízeních přibližně 40 až 60 procent všech návštěv. Zdravotnické úřady proto vývoj sledují a místní média informují také o prověřování možných příčin současného nárůstu.
Gastroenteritida se na ostrově objevuje během letních měsíců pravidelně. Vysoké teploty, velké množství turistů a častý pohyb lidí v hotelech, restauracích nebo společných prostorách mohou šíření některých střevních infekcí usnadňovat. Lékaři ale upozorňují, že letošní počet případů je výraznější než obvykle.
Příčina zatím nebyla potvrzena
Pro turisty je podstatné především to, že zatím nebyla oficiálně potvrzena konkrétní společná příčina současných případů. Není tedy možné tvrdit, že by za problémy stál určitý hotel, restaurace, voda nebo konkrétní potravina.
Právě podobné závěry bývají u zažívacích problémů na dovolených lákavé, mohou ale být předčasné. Průjem, zvracení, nevolnost a bolesti břicha mohou mít různé příčiny a bez dalšího vyšetření není možné automaticky určit, zda jde například o virovou infekci nebo jiný typ gastroenteritidy.
Dobrou zprávou zůstává, že podle dosud zveřejněných informací nemusel být kvůli současným případům nikdo hospitalizován. Pacienti byli vyšetřeni a následně dostali potřebné pokyny k další léčbě.
Turisté by měli více hlídat hygienu
Místní lékaři nyní připomínají především důslednou osobní hygienu. Základem je pravidelné a důkladné mytí rukou vodou a mýdlem, zejména po použití toalety a před jídlem nebo manipulací s potravinami.
Pokud se zažívací potíže objeví, důležité je také doplňování tekutin. Při průjmu a zvracení totiž člověk ztrácí nejen vodu, ale také minerály a riziko dehydratace se během horkých řeckých dnů může zvyšovat rychleji. Větší pozornost je vhodná zejména u malých dětí, seniorů a lidí s oslabenou imunitou.
Běžnými projevy gastroenteritidy mohou být vodnatý průjem, zvracení, nevolnost, křeče nebo bolest břicha, únava a někdy také zvýšená teplota. U virové gastroenteritidy obtíže často ustoupí během několika dnů, průběh se však může člověk od člověka výrazně lišit.
Důvod rušit dovolenou zatím není
Současná situace sama o sobě neznamená, že by byl Rhodos pro turisty uzavřený nebo že by se na ostrov nemělo cestovat. Zveřejněné informace neuvádějí žádné plošné omezení pro návštěvníky ani doporučení, aby lidé své cesty rušili.
Nárůst případů je ale dobrým připomenutím, že právě v přeplněných letoviscích může mít zdánlivě obyčejná hygiena větší význam, než jí během dovolené přikládáme. Rhodos dál zůstává jednou z nejoblíbenějších řeckých dovolenkových destinací, jen je nyní rozumné věnovat zvýšenou pozornost hygieně a případné zažívací potíže nepodceňovat.
zdroje: BBC, People, Daily Mail, Greece news