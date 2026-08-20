Nasypte sůl na dno trouby a zapněte ji na 100 °C. Za půl hodiny setřete všechno jedním hadříkemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nasypte sůl na dno trouby a zapněte ji na 100 °C. Za půl hodiny setřete všechno jedním hadříkem
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