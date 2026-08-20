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Nasypte sůl na dno trouby a zapněte ji na 100 °C. Za půl hodiny setřete všechno jedním hadříkem

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Až bude příště vaše trouba potřebovat vyčistit, sáhněte po solničce a nechte krystalky, aby se o těžkou práci postaraly za vás!
Nasypte sůl na dno trouby a zapněte ji na 100 °C. Za půl hodiny setřete všechno jedním hadříkem

Nasypte sůl na dno trouby a zapněte ji na 100 °C. Za půl hodiny setřete všechno jedním hadříkem

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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