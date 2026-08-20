Newcastle přišel o kapitána i opory a angažoval trenéra ze Saúdské Arábie. Horníček má chytat za tým bojující proti sestupu

3. srpna 2026 se na oficiálním webu Newcastlu objevila zpráva, kterou český fotbalový fanoušek nečekal: čtyřiadvacetiletý brankář Lukáš Horníček podepsal na St. James‘ Park pětiletou smlouvu. Přestupová částka zůstala nezveřejněná, ale důležitější než číslo na faktuře je kontext, do kterého Horníček vstupuje. Klub, který ještě v květnu 2025 zvedal nad hlavu EFL Cup a kvalifikoval se do Ligy mistrů, zakončil následující sezonu na dvanáctém místě, vyměnil trenéra i kapitána a teď hledá novou identitu. Horníček se stal součástí přestavby, která nemá v novodobé historii Newcastlu obdobu.
Z pátého místa na dvanácté za dvanáct měsíců
Sezona 2024/25 byla pro Newcastle nejlepší od saúdského převzetí. Eddie Howe dotáhl tým na páté místo Premier League, k tomu přidal vítězství v Ligovém poháru. Bruno Guimarães nosil kapitánskou pásku, Sandro Tonali se vrátil po disciplinárním trestu a Nick Pope držel branku. Fanoušci na Tyneside měli důvod věřit, že projekt míří vzhůru.
Jenže sezona 2025/26 přinesla tvrdou korekci. Newcastle ji zahájil 16. srpna 2025 na půdě Aston Villy a od prvních týdnů se potýkal s nekonzistentními výkony. Howe měl přitom k dispozici prakticky stejný kádr; jak Guimarães, tak Tonali figurovali v oficiální soupisce pro ročník 2025/26. Propad tedy nešlo svést na letní výprodej. Spíš šlo o vnitřní vyhoření projektu, který ztratil dynamiku. Výsledek? Dvanácté místo a konec Eddieho Howea k 31. červenci 2026.
Jaissle, Burn a nová éra
Tři dny po Howeově odchodu jmenoval Newcastle kapitánem Dana Burna a představil nového hlavního trenéra: Matthiase Jaissleho, dosud působícího v saúdském Al-Ahli. Německý kouč, který si předtím vybudoval jméno v Red Bullu Salzburg, kde dovedl tým do osmifinále Ligy mistrů, přichází do prostředí, které klub sám označuje za „období změny a adaptace“.
Angažování trenéra ze Saúdské Arábie vyvolává otázky. Je to krok zpět, nebo pragmatická volba člověka, který zná mentalitu saúdských vlastníků zevnitř? Z dostupných informací vyplývá spíš druhé. Jaissle nedostal veřejně vyhlášený cíl typu „top čtyřka“, ale mandát ke stabilizaci a přestavbě. Po sezoně, v níž se rozpadl Howeův systém i přes zachování klíčových hráčů, dává taková strategie smysl.
Horníček: z Bragy do brankářské konkurence
Lukáš Horníček přišel do Newcastlu po průlomové sezoně v portugalské Braze. Od ledna 2025 se prosadil do základní sestavy a v minulém ročníku zapsal dvanáct čistých kont při třiatřiceti inkasovaných gólech. Solidní čísla pro gólmana v portugalské lize, ale Premier League je jiný svět.
A hlavně, Horníček nevstupuje do prázdného prostoru. Newcastle už v létě 2025 přivedl na hostování Aarona Ramsdalea, zkušeného anglického reprezentanta se 183 starty a 41 čistými konty v Premier League. V kádru zůstává i Nick Pope. Horníček se tedy ocitá v trojúhelníku, kde proti sobě stojí:
- Pope – klubová stálice, zkušenost z Newcastlu i reprezentace
- Ramsdale – ověřený brankář Premier League s vysokým stropem
- Horníček – nejmladší z trojice, největší potenciál, nejmenší anglická zkušenost
Garance pozice jedničky z žádného oficiálního zdroje nevyplývá. Horníček podepsal na pět let, což naznačuje dlouhodobou sázku, ale v krátkodobém horizontu ho čeká boj o důvěru nového trenéra.
Co to znamená pro český fotbal
Horníčkův přestup je událost, kterou nelze přehlédnout. Brankář, který ještě před osmnácti měsíci nebyl jedničkou ani v Braze, teď patří do kádru klubu Premier League. Zápasy Newcastlu bude v Česku možné sledovat na CANAL+ Sport, který drží vysílací práva pro Premier League do roku 2028 a nabízí všech 380 ligových utkání za sezonu.
Riziko je ovšem reálné. Horníček přichází do klubu, který za rok spadl o sedm příček, vyměnil trenéra i kapitána a prochází generační obměnou. Každá chyba bude pod drobnohledem fanouškovské základny zvyklé na ambice, ne na přestavbu. Na druhou stranu, právě takové prostředí může z talentovaného brankáře udělat hotového gólmana. Nebo ho spolknout.
Sázka na restart
Newcastle pod Jaisslem vsází na mladší hráče a nový impulz. Finanční výsledky klubu z března 2025 ukazují růst příjmů i důraz na dodržování pravidel finanční udržitelnosti, což vysvětluje opatrnější přístup k přestupům. Místo jednoho drahého jména přichází mozaika: Horníček, Burn jako kapitán, Jaissle jako architekt.
Jestli tahle mozaika složí obraz hodný St. James‘ Parku, ukáže až sezona 2026/27. Horníček má pětiletou smlouvu a čas. Newcastle po dvanáctém místě nemá ani jedno, ani druhé.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle