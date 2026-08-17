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Březová míza a kopřivový čaj: Přírodní očista

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Po zimním období se mnoho lidí potýká s únavou, zašedlou pletí a pocitem pomalého trávení. Místo extrémních detoxikačních kúry založených na pití pouhých šťáv, které tělo zbytečně stresují, nabízí tradiční bylinkářství podstatně šetrnější cesty. Obyčejné přírodní zdroje, jako je březová šťáva nebo mladá kopřiva, dokážou jemně podpořit činnost jater a ledvin – hlavních orgánů, které se o čištění těla starají samy a neustále.
Nettle leaves arranged across a transparent glass with an amber drink inside, resting on a reflective surface.

Nettle leaves arranged across a transparent glass with an amber drink inside, resting on a reflective surface.

Zdroj: Plné zdraví
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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