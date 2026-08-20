Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Prasklo mu střevo, měl 2% šanci přežít, ale přesto pokračoval: Peklo závislosti Matthewa Perryho

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Miliony lidí ho milovaly jako věčně vtipkujícího Chandlera Binga, zatímco za kamerami sváděl boj, který ho opakovaně dostal až na hranici smrti. Matthew Perry (†54) by 19. srpna oslavil 57. narozeniny. Alkohol a léky mu postupně ovládly život, během natáčení Přátel polykal desítky tablet denně a jeho tělo nakonec vypovědělo službu. Ani děsivé zdravotní následky však neznamenaly konec jeho boje se závislostí.
Herec Matthew Perry měl celý život problémy se závislostí

Herec Matthew Perry měl celý život problémy se závislostí

Zdroj: Getty Images
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Osudovému Brzobohatému odpustila milenky, po jeho smrti dala Hana Gregorová lásce znovu šanci
Osudovému Brzobohatému odpustila milenky, po jeho smrti dala Hana Gregorová lásce znovu šanci
Radanu Labajovou nařkl z užívání návykových látek: Chtěla jsem mu jít počůrat hlavu!
Radanu Labajovou nařkl z užívání návykových látek: Chtěla jsem mu jít počůrat hlavu!

Zatímco zpěvačka Radana Labajová z fenomenální skupiny Holki slaví své 46. narozeniny v klidu a po boku...

Zbraň i pádlo pro prezidenta: Petr Pavel dostal od šampiónů nečekané dary!
Zbraň i pádlo pro prezidenta: Petr Pavel dostal od šampiónů nečekané dary!

Prezident republiky Petr Pavel (64) přijal ve středu dne 19. srpna na Pražském hradě mistra světa ve...

Anne Hathaway se stala Disney Legend. Dojalo ji bouřlivé přijetí publika
Anne Hathaway se stala Disney Legend. Dojalo ji bouřlivé přijetí publika

Anne Hathaway má za sebou mimořádně emotivní večer. Třiačtyřicetiletá herečka byla během slavnostního...

Tomáš Řepka nachytaný při divoké líbačce s cizí ženou: Následovalo krkolomné vyjádření
Tomáš Řepka nachytaný při divoké líbačce s cizí ženou: Následovalo krkolomné vyjádření

Bývalý fotbalista Tomáš Řepka (52) má po svém boku deset let moderátorku Kateřinu Kristelovou (46). Přesto...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.