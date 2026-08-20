Prasklo mu střevo, měl 2% šanci přežít, ale přesto pokračoval: Peklo závislosti Matthewa Perryho

Herec ve své knize přiznal, že natáčel neustále pod vlivem Herec Matthew Perry měl celý život problémy se závislostí Herci ikonického seriálu přátelé, v té době už herec bojoval s démony Matthew Perry v roce 2023 zemřel Dům herce se již prodal i s vířivkou, kde herec zemřel Matthew Perry byl závislý na alkoholu, lécích, ale užíval i drogy Matthew Perry boj se závislotí prohrál Matthew Perry a Salma Hayek tvořili kdysi pár Smrt Matthew Perry byla šok Matthew Perry a Johnny Depp byli obrovské hvězdy své doby
Miliony lidí ho milovaly jako věčně vtipkujícího Chandlera Binga, zatímco za kamerami sváděl boj, který ho opakovaně dostal až na hranici smrti. Matthew Perry (†54) by 19. srpna oslavil 57. narozeniny. Alkohol a léky mu postupně ovládly život, během natáčení Přátel polykal desítky tablet denně a jeho tělo nakonec vypovědělo službu. Ani děsivé zdravotní následky však neznamenaly konec jeho boje se závislostí. Od alkoholu k 55 Vicodinům
Perry o svém vztahu k návykovým látkám mluvil bez příkras. Jeho problémy s alkoholem se rozvíjely už v mládí a v době, kdy ve 24 letech získal roli Chandlera v Přátelích, podle vlastních slov začínala závislost ukazovat svou sílu. Další zásadní zlom přišel v roce 1997 po nehodě na vodním skútru, kdy dostal proti bolesti Vicodin
Z léku se postupně stal obrovský problém. Během třetí série Přátel se Perry podle svých vzpomínek ve své knize Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih dostal až na 55 tablet Vicodinu denně a jeho váha klesla přibližně na 58 kilogramů. Později přiznával, že velkou část času trávil sháněním dalších prášků a závislost byla čím dál hůře ovladatelná. Perry se na place třásl
Jeho boj se odehrával přímo před zraky milionů diváků. Perry ve své knize přiznal, že podle změn své váhy dokázal zpětně poznat, co v jednotlivých obdobích užíval. Když byl velmi hubený, byly podle něj problémem prášky, při vyšší váze alkohol.
Přestože tvrdil, že během samotného natáčení nepil, přicházel na plac s těžkými kocovinami. Ve své knize popsal dokonce situace, kdy se při přesunu mezi kulisami musel něčeho přidržovat, aby nebylo vidět, jak se třese. Z deseti let Přátel byla podle něj devátá série jedinou, během níž byl po celou dobu střízlivý. Prasklé střevo a dvě procenta na přežití
Nejděsivější hercův zážitek přišel v roce 2018. Perrymu v souvislosti s užíváním opioidů prasklo tlusté střevo. Upadl do kómatu a jeho rodině lékaři podle jeho vlastního svědectví řekli, že má jen dvě procenta šanci přežít. Strávil přibližně pět měsíců v nemocnici a devět měsíců používal kolostomický sáček.
Perry podstoupil řadu operací, opakovaně absolvoval léčbu a detoxifikace a za snahu dostat se ze závislosti podle vlastního odhadu utratil miliony dolarů. Přesto jeho cesta nebyla přímočará a následovaly další relapsy a zdravotní komplikace.
Dne 28. října 2023 byl ve věku 54 let nalezen mrtvý ve svém domě v Los Angeles. Koroner později určil jako hlavní příčinu smrti akutní účinky ketaminu. Přispěly také utonutí, onemocnění koronárních tepen a účinky buprenorfinu. Zdroj: Aplausin.cz, Kniha Matthew Perry: Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih, Gettyimages.com