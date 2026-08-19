Zázvorový čaj: Kdy pomáhá a kdy může uškodit

S příchodem chladnějšího počasí nebo při prvním škrábání v krku většina z nás automaticky sahá po čerstvém zázvoru. Tento aromatický kořen je proslulý svými silnými zahřívacími a protizánětlivými účinky. Dokáže rychle prokrvit tělo, podpořit pocení při horečce a ulevit od plného nosu. Málokdo však ví, že zázvor je velmi silný přírodní prostředek, který při nesprávném použití nebo nadměrném množství může vyvolat nepříjemné obtíže.
První pomoc při nevolnosti a prohoření
Zázvor obsahuje účinné látky (především gingerol), které stimulují tvorbu trávicích šťáv a zrychlují pohyb střev. Díky tomu skvěle funguje proti nevolnosti – ať už jde o těhotenskou ranní nevolnost, nevolnost při cestování autem (kinetózu) nebo pocit těžkého žaludku po tučném jídle. Kromě toho dokáže tělo okamžitě prohřát od konečků prstů až po hlavu, což ocení zejména lidé, kteří trpí na neustále studené ruce a nohy.
Kdy je lepší se zázvoru vyhnout
Protože zázvor výrazně prokrvuje a dráždí sliznice, není vhodný pro každého. Vyhýbat by se mu měli lidé s aktivními žaludečními vředy, překyselením žaludku nebo refluxem, protože u nich může vyvolat silné pálení žáhy a bolest. Opatrnost je na místě také u lidí, kteří užívají léky na ředění krve nebo na vysoký krevní tlak, jelikož zázvor může účinky těchto léků zesilovat.
Jak připravit nápoj bez hořkosti a spálení hrdla
Častou chybou bývá zalévání zázvoru vařící vodou nebo jeho dlouhé vyvařování, čímž čaj zhořkne a zbytečně dráždí krk. Správný postup je jednoduchý: kousek oloupaného zázvoru nakrájejte na tenké plátky nebo nastrouhejte, zalijte vodou o teplotě kolem 85 °C a nechte louhovat maximálně 5 až 10 minut. Pro zjemnění chuti i posílení účinku přidejte plátek citronu a lžičku kvalitního medu – med však přidávejte až do mírně vychladlého nápoje, abyste nezničili jeho cenné látky.
Foto: Pixabay Často kladené otázky (FAQ) Kolik zázvoru je bezpečné denně sníst?
Doporučená denní dávka čerstvého zázvoru pro dospělého člověka je přibližně 3 až 4 gramy (což odpovídá kostičce o velikosti palce).
Pomáhá zázvorový čaj při hubnutí?
Mírně ano. Zázvor dočasně zrychluje metabolismus, podporuje spalování kalorií a pomáhá potlačovat chuť na sladké.
Může se zázvorový čaj pít večer před spaním?
Vzhledem k jeho silně zahřívacím a stimulujícím účinkům může u citlivějších lidí způsobit večerní neklid nebo pocení. Je lepší ho pít během dne.
Zdroje: https://www.dtest.cz/clanek-1115/zelenina-jako-lek-zazvor?utm_source=GoG&utm_medium=All&utm_campaign=2_DSA_CZ&gad_source=1&gad_campaignid=963809917&gbraid=0AAAAADdpn7ixHNdhcRiSDEw9v27plFzDf&gclid=CjwKCAjws_DTBhB_EiwAXZknGVk8wBr1uhWjzjcUkyLbOBnERvzsSHxQ9IzYKeR7_KZhonDT2JbioxoCFd8QAvD_BwE, https://www.ochutnejorech.cz/blog/zazvor-ucinky, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/4229-zazvor-rizika, https://www.prozeny.cz/clanek/ne-bezpecny-zazvor-kdo-ho-nesmi-budete-se-divit-50469, https://www.prozeny.cz/clanek/ne-bezpecny-zazvor-kdo-ho-nesmi-budete-se-divit-50469, https://www.prirodnilekarna.cz/clanky-zazvor-ano-ci-ne.html, https://nas.p-lab.cz/news/druhy-caju-v-dil-zazvorovy-caj-co-vsechno-umi-uzdravit, https://nas.p-lab.cz/news/druhy-caju-v-dil-zazvorovy-caj-co-vsechno-umi-uzdravit, https://www.herbavia.cz/blog/zazvor–ucinky-na-vase-zdravi-a-pripadna-rizika/?srsltid=AfmBOorm_gXgJTMG2HOBgJ8HseaTy3w4tE0AZagVsjddUIvvwP0LjMtm Foto: Pixabay
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Zázvorový čaj: Kdy pomáhá a kdy může uškodit
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