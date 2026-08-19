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Zázvorový čaj: Kdy pomáhá a kdy může uškodit

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S příchodem chladnějšího počasí nebo při prvním škrábání v krku většina z nás automaticky sahá po čerstvém zázvoru. Tento aromatický kořen je proslulý svými silnými zahřívacími a protizánětlivými účinky. Dokáže rychle prokrvit tělo, podpořit pocení při horečce a ulevit od plného nosu. Málokdo však ví, že zázvor je velmi silný přírodní prostředek, který při nesprávném použití nebo nadměrném množství může vyvolat nepříjemné obtíže.
White teacup on a saucer with a lemon-peel garnish, surrounded by ginger and lemon against a dark background.

White teacup on a saucer with a lemon-peel garnish, surrounded by ginger and lemon against a dark background.

Zdroj: Plné zdraví
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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