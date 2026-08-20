Po aktualizaci je baterie vybitá ze 100 na 0 do 6 hodin. Nejdražší Samsungy sžírá chyba aplikace, kterou na 99 % máte

Představte si, že položíte telefon na noční stolek s 85 procenty baterie a ráno vás místo budíku přivítá černá obrazovka. Přesně to od 20. července hlásí desítky majitelů nejdražších Samsungů na Redditu i v dalších komunitách. Viníkem přitom není vadný článek baterie ani špatný displej. Stopa vede k aplikaci, kterou v Česku používá prakticky každý, k WhatsAppu a jeho zálohovacímu mechanismu, který se po červencovém firmwaru zasekne a nedovolí telefonu usnout.
Co přesně se děje a koho se to týká
Samsung 20. července 2026 uvolnil červencový bezpečnostní patch pro své vlajkové modely. U Galaxy S25 Ultra nese build označení S938BXXSBCZG3, u Galaxy S24 Ultra jde o S928BXXS6DZG1, oba s bezpečnostní záplatou datovanou 5. 7. 2026. V oficiálním changelogu Samsungu se přitom u obou buildů píše jen lakonické „Zabezpečení“. Žádné varování před možným dopadem na výdrž baterie.
Jenže krátce po instalaci začali uživatelé hlásit:
- Telefon teplý i v nečinnosti – přístroj hřeje v kapse, na stole, při zamčené obrazovce.
- Noční propad o desítky procent – někteří popisují ztrátu kolem 20 % za hodinu, tedy teoreticky kompletní vybití za zhruba šest hodin.
- Pomalé nabíjení – jako by telefon současně nabíjel a spotřebovával energii.
Nejsilnější vlna hlášení míří na Galaxy S25 Ultra a S24 Ultra. Okrajově se ale objevují i zprávy od majitelů základního S25, S24 Plus nebo skládacích Galaxy. Ultra modely, tedy ty nejdražší v nabídce Samsungu, jsou zasaženy nejviditelněji.
Proč zrovna WhatsApp
Klíčové je, že problém nezpůsobuje běžné chatování. Viníkem je zálohovací proces WhatsAppu, konkrétně funkce end-to-end šifrované zálohy do cloudu Googlu. Tu Meta představila v roce 2021 jako způsob, jak chránit cloudovou kopii chatů heslem nebo 64místným klíčem.
Po červencové aktualizaci se u části zařízení záloha zasekne ve stavu „Preparing storage backup“ a běží na pozadí celé hodiny, aniž se dokončí. V bugreportech se opakovaně objevuje služba
com.whatsapp.backup.google.GoogleBackupService, která drží telefon vzhůru. Uživatelé hlásí zálohy o velikosti 3,7 GB, 6 GB i více, a pokud proces opakovaně šifruje a připravuje takový objem dat bez dokončení, CPU, úložiště i síťový modul jedou naplno. Telefon prostě nespí.
WhatsApp je v Česku masově rozšířený, a právě proto je problém tak zákeřný. Postižený nemusí WhatsApp aktivně používat; stačí, že má zapnutou automatickou zálohu.
Není to poprvé, ale tentokrát je spouštěč jiný
Podobná vlna extrémního vybíjení po OTA aktualizaci už Samsungy zasáhla v dubnu 2026. Tehdy ovšem oficiální moderátoři Samsungu v komunitním fóru identifikovali jiného viníka, aplikaci Mobile Services, a to především u amerických zákazníků T-Mobilu. Červencová epizoda má jiný otisk: stopa nevede k operátorské aplikaci, ale ke konfliktu mezi novým firmwarem a zálohovacím mechanismem WhatsAppu.
Důležité je říct na rovinu: ani Samsung, ani WhatsApp/Meta k červencové chybě zatím nevydali veřejné stanovisko. Žádný oficiální bulletin, žádný přiznaný bug. Vazba mezi buildem CZG3 a nadměrným vybíjením stojí na komunitních hlášeních a sekundární syntéze technologických médií jako 9to5Google či Android Authority. To neznamená, že je nepodložená, ale znamená to, že čekáme na oficiální potvrzení.
Co s tím: konkrétní kroky pro postižené
Pokud máte Galaxy S25 Ultra nebo S24 Ultra s červencovou aktualizací a pozorujete neobvyklé vybíjení, začněte tady:
- Zkontrolujte stav zálohy: WhatsApp → Nastavení → Chaty → Záloha chatů. Pokud záloha visí na „Preparing backup“ nebo běží neúměrně dlouho, máte pravděpodobně problém.
- Vypněte šifrovanou zálohu: Ve stejné sekci najděte End-to-end šifrovanou zálohu a dočasně ji deaktivujte. Pozor, tím snížíte ochranu cloudové kopie chatů, dokud funkci znovu nezapnete.
- Přepněte na ruční režim: Automatickou zálohu vypněte a novou spusťte ručně až po zklidnění telefonu.
- Ověřte bateriové statistiky: V Nastavení → Baterie → Zobrazit podrobnosti uvidíte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. WhatsApp se tam paradoxně nemusí ukázat jasně, i když vypnutí jeho zálohování problém vyřeší.
- Nahlaste chybu: Přes aplikaci Samsung Members odešlete chybové hlášení. Čím víc logů Samsung dostane, tím rychleji může reagovat. Čeští uživatelé se mohou obrátit i na oficiální podporu Samsung CZ.
Jedno varování navíc: pokud vás napadne WhatsApp odinstalovat a znovu nainstalovat, ujistěte se, že máte úspěšně dokončenou zálohu. Samsung sám upozorňuje, že Smart Switch data WhatsAppu nepřenáší, přenese jen aplikaci. Bez zálohy přijdete o historii chatů.
Čekat s aktualizací, nebo ne
Pokud červencový patch ještě nemáte a spoléháte na zálohu WhatsAppu, krátké vyčkání dává smysl. Odkládání bezpečnostních záplat ale není dlouhodobé řešení, patch obsahuje důležité opravy zabezpečení. Rozumnější postup: než aktualizaci potvrdíte, ověřte si poslední úspěšnou zálohu WhatsAppu, dočasně vypněte šifrovaný backup a po instalaci sledujte chování baterie první dvě noci.
Oprava může přijít buď v dalším měsíčním patchi Samsungu, nebo rychleji přes aktualizaci samotného WhatsAppu. V komunitě se objevují hlášení, že novější verze aplikace některým uživatelům pomohla, ale oficiální poznámky k vydání to zatím nepotvrzují.
Jedno je jisté: problém nevypovídá o vadném hardwaru nejdražších Samsungů. Vypovídá o tom, jak křehká může být souhra mezi firmwarem a jednou jedinou aplikací běžící na pozadí, aplikací, o které většina z nás ani neví, že zrovna teď šifruje gigabajty dat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman