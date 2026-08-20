Premier League začíná v nezvyklém chaosu: devět klubů změnilo trenéra. Lukáč přesto označuje Arsenal za favorita

Pep Guardiola odešel po dekádě a dvaceti trofejích. Liverpool se rozloučil s Arnem Slotem navzdory předchozímu titulu. Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Ipswich, Bournemouth, Nottingham Forest i Newcastle, všude nová tvář na lavičce. Když Matúš Lukáč, komentátor CANAL+ Sport a pravidelný host podcastu Livesport Daily, před dvěma lety poprvé řekl, že favorizuje Arsenal poměrem 55 ku 45 nad City, šlo o odvážný tip. Dnes, kdy Mikel Arteta drží pozici nejdéle sloužícího manažera v celé lize a jeho tým obhajuje mistrovský titul s 85 body a sedmibodovým náskokem, zní ta teze jako samozřejmost. Jenže právě v tom je háček: v sezoně, kde se tolik věcí mění najednou, nic samozřejmé není.
Kolik trenérů se vlastně změnilo?
Záleží, koho se zeptáte a kdy. Oficiální Premier League v červnu 2026 evidovala sedm klubů s novým manažerem nebo vakancí na lavičce a sama to označila za vyrovnání ligového maxima v éře Premier League. Začátkem srpna, po doplnění všech jmen, už její přehled ukazoval osm nových manažerů. A pak přišla Opta, započítala i Newcastle a dospěla k číslu devět, nejvíc na úvodním víkendu nejvyšší anglické soutěže od sezony 1946/47.
Rozdíl není kosmetický. Sedm změn je hodně. Devět je historický extrém. Kdo chce pochopit rozsah turbulence, potřebuje vědět jedno: ať vezmete konzervativnější, nebo širší metodiku, jde o bezprecedentní léto v moderních dějinách Premier League.
Proč se měnilo tolik laviček najednou
Důvody se liší klub od klubu, ale dají se rozdělit do tří kategorií.
- Konec dlouhého cyklu. Guardiola odešel z Manchesteru City po deseti letech, s dvaceti velkými trofejemi v kapse. Žádný vyhazov, žádný skandál, prostě konec éry, která předefinovala anglický fotbal.
- Strategický restart i po úspěchu. Liverpool se rozloučil se Slotem a v oficiálním prohlášení mluvil o potřebě „změny směru“. Klub, který ještě nedávno slavil titul, se vědomě rozhodl přerámovat herní projekt.
- Řetězový efekt. Když se uvolní lavičky nahoře, trenéři ze středu tabulky dostávají nabídky výš. Bournemouth přišel o Andoniho Iraolu, který zamířil právě do Liverpoolu. Fulham, Chelsea, Crystal Palace, Ipswich, všude se dominový efekt projevil.
Zkracuje se trpělivost majitelů a zrychluje se koloběh. Trenér klubu ze středu tabulky už není stabilní článek na pět let, ale kandidát na přetažení při první příležitosti.
Arsenal: ostrov stability v rozbouřeném moři
Arteta vede Arsenal od prosince 2019. Za tu dobu se na lavičkách ostatních klubů z první šestky vystřídaly desítky jmen. On zůstává. A právě v sezoně, kdy se mění skoro polovina manažerů v lize, je kontinuita měna, kterou nelze koupit na přestupovém trhu.
Arsenal vstupuje do ročníku 2026/27 jako mistr s 85 body, sedmibodovým náskokem na City a třetí po sobě jdoucí Zlatou rukavicí pro brankáře Rayu. Kádr drží pohromadě: Ødegaard, Merino, Zubimendi, Saka tvoří páteř, která spolu hraje roky, ne týdny. Když Lukáč v preview pro Livesport Daily před sezonou 2024/25 poprvé vyslovil svou preferenci Arsenalu, opíral ji o vyváženost sestavy a postupný posun pod Artetou. O dva roky později jsou ty argumenty ještě silnější: přibyl titul a odpadl hlavní rival na lavičce.
V novějším preview před sezonou 2025/26 už Lukáč stavěl do čela trojici Liverpool, Arsenal, City. Ale to byl jiný kontext: Arsenal tehdy ještě neměl titul, Liverpool byl obhájce. Dnes se karty přerozdělily.
Co může Arsenal ohrozit
Zkrácená příprava po mistrovství světa 2026 je reálný faktor. Premier League posunula start sezony o týden později oproti předchozímu ročníku, aby mezi finále šampionátu a prvním kolem zůstalo alespoň 33 dní. Reprezentanti se vrátí unavení, s kratší dovolenou a minimálním předsezonním tréninkem. Arsenal, jehož hráči patří k oporám svých národních týmů, to pocítí.
Druhé riziko je paradoxně právě ten chaos kolem. Noví trenéři přinášejí nepředvídatelnost. Iraola v Liverpoolu má za sebou historický evropský postup s Bournemouthem a přebírá tým s titulovými ambicemi; jeho adaptace může být překvapivě rychlá. Matthias Jaissle v Newcastlu je další neznámá s vysokým stropem. A kdokoli převezme City po Guardiolovi, zdědí infrastrukturu, která umí vyrábět tituly.
Přesto: v titulovém boji je největší výhodou vstoupit do sezony bez systémového restartu. Arsenal nemusí budovat novou herní identitu, nemusí slaďovat nového trenéra s kabinou, nemusí hledat společný jazyk. Zatímco ostatní teprve začínají, Arteta pokračuje.
Kde novou sezonu sledovat
Česká a slovenská vysílací práva drží CANAL+ Sport, dostupný přes Skylink Live TV v balíčcích CANAL+ a KOMBI+. Slibuje všech 380 zápasů sezony včetně paralelních online streamů pro souběžně hraná utkání. Na úvodním víkendu stojí za pozornost zejména Arsenal–Coventry jako vstup obhájce, Newcastle–Liverpool jako střet dvou nových trenérů a Manchester City–Bournemouth jako první kapitola post-Guardiolovy éry.
Devět nových trenérů, zkrácená příprava po šampionátu, konec nejúspěšnější manažerské éry v historii anglického fotbalu. A uprostřed toho všeho Arteta, který prostě přijde na trénink a pokračuje tam, kde skončil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner