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Cadillac v ohrožení? Majitel TWG je vyšetřován federálními úřady

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Dennívýzva
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Zdá se, že problémy Cadillacu nekončí. Kromě tradičních nováčkovských potíží a letní výměny šéfa se v zákulisí začíná mluvit o velkých problémech majitele, které mohou skončit úplným prodejem týmu.
Cadillac v ohrožení? Majitel TWG je vyšetřován federálními úřady

Cadillac v ohrožení? Majitel TWG je vyšetřován federálními úřady

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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