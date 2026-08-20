Jiří Paroubek slaví 74. narozeniny a užívá si třetí manželství s o 24 let mladší političkou

Bývalý premiér Jiří Paroubek právě slaví 74. narozeniny. Na politické scéně dlouhá léta zastával ty nejvyšší funkce a rozhodoval o směřování republiky. Po divokých letech plných vládních krizí i propíraných osobních skandálů se před časem stáhl do ústraní. Dnes žije mnohem klidnějším rodinným životem po boku své třetí manželky.
Podnikový ekonom ve Strakově akademii
Narodil se v Olomouci a vyrůstal u prarodičů. Až před nástupem do školy se pak přestěhoval za rodiči do Prahy. Po studiích zakotvil ve státním podniku Restaurace a jídelny na pozici ekonomického náměstka. Po revoluci se vrhl na soukromé podnikání v oblasti ekonomického poradenství.
V roce 2004 nastoupil jako ministr pro místní rozvoj. Po demisi Stanislava Grosse bleskově sestavil nový kabinet a usedl do křesla premiéra. O rok později převzal i vedení sociální demokracie. Na několik dalších let se stal vlivnou postavou sněmovní opozice. Pod jeho vedením pak strana drtivě vyhrála všechny krajské volby.
Politické nezdary a nové projekty
Zvrat přišel bezprostředně po parlamentních volbách v roce 2010. Strana tehdy získala nejvíce hlasů, politik ale nedokázal složit vládní koalici a vzal na sebe veškerou odpovědnost. Z čela strany odstoupil a zanedlouho mateřskou organizaci opustil úplně. Založil vlastní uskupení Národní socialisté a s tímto novým projektem velký úspěch nezaznamenal. Po sérii volebních proher Paroubek rezignoval.
Myšlenky na veřejné dění ho neopustily ani v důchodovém věku. Dnes působí jako předseda nedávno utvořené formace Česká suverenita sociální demokracie. Ve volném čase hojně publikuje autorské články a věnuje se psaní vlastních knih. Vydal i několik svazků pamětí zachycujících jeho pohled na tuzemskou politiku.
Hlasité konce dvou manželství
Pozornost veřejnosti samozřejmě poutal i jeho osobní život. Během studií se seznámil s učitelkou francouzštiny Zuzanou a oženil se s ní. V manželství přivítali syna Jiřího. Pár vydržel ve svazku osmadvacet let, jenže v roce 2007 se provalilo politikovo utajované pouto s o jednadvacet let mladší tlumočnicí Petrou Kováčovou. Následoval rychlý rozvod.
S novou partnerkou se o pouhé dva měsíce později oženil. Z tohoto vztahu vzešla dcera Margarita. Rodinná pohoda vydržela zhruba deset let a rozpad druhého manželství provázely hlasité spory o majetek a nevybíravé mediální přestřelky z obou stran. Rozvodové řízení se táhlo opravdu velmi dlouho a soudy celou věc formálně uzavřely až na podzim roku 2021.
Třetí svatba v úzkém kruhu přátel
Po náročném životním období našel bývalý předseda vlády novou oporu. Zázemí mu poskytla někdejší sociálnědemokratická poslankyně Gabriela Kalábková (50). Znali se dobře už z dob jeho největší politické slávy. Partneři spolu vytvořili stabilní dvojici a po několika letech soužití svůj vztah oficiálně zpečetili.
„Jsme spolu šest a půl roku a tento víkend jsme se vzali,“ přiznal Paroubek před třemi lety pro Expres.cz. Svatba proběhla skromně a pouze za účasti svědků a nejbližších přátel. Vynechali klasickou zahraniční cestu a volný čas strávili odpočinkem na chalupě.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (novinky, idnes, cs.wikipedia, zeny.iprima).