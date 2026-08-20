Moderní životní styl vystavuje riziku ztukovatění jater téměř každého. Tento přírodní zázrak má krizi zažehnat do týdne

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Moderní životní styl vystavuje riziku ztukovatění jater téměř každého. Tento přírodní zázrak má krizi zažehnat do týdnePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ztukovatění jater je nebezpečný problém, který se může závažně podepsat na vašem zdraví. Pokud ho rozpoznáte, měli byste co nejdříve začít s léčbou.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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