Oblíbenou část Itálie zasáhly prudké bouře. Za hodinu napršelo přes 100 mm, zastavily se i vlaky

Ještě v srpnu bývá severní Itálie plná turistů mířících k moři i do známých měst. Ve čtvrtek 20. srpna ale část země místo typicky letního počasí zasáhly silné bouřky doprovázené přívalovým deštěm, větrem a mimořádně intenzivní elektrickou aktivitou. V Ligurii se během několika hodin objevily lokální záplavy a doprava na některých místech výrazně zpomalila.
V okolí Chiavari napršelo přes 100 milimetrů za hodinu
Jedna z nejhorších situací nastala v oblasti Chiavari a pobřeží východně od Janova. Během jediné hodiny zde podle dostupných údajů spadlo až 103 milimetrů srážek. Takové množství vody během krátké doby rychle zaplnilo podjezdy, níže položené komunikace i některé sklepy.
V Chiavari byla kvůli zvýšené hladině toku Rupinaro vyhlášena fáze poplachu a aktivován místní výstražný systém. Hasiči od rána vyjížděli k desítkám událostí v oblasti Tigullia. Jednoho člověka museli zachraňovat z dodávky, která zůstala uvězněná ve vodě v zaplaveném podjezdu. Komplikace se objevily také na dálnici A12.
Nad Ligurií se objevily desítky tisíc blesků
Výjimečná nebyla pouze intenzita deště. Během dne bylo nad Ligurií zaznamenáno více než 37 tisíc blesků, z toho přes 20 tisíc v oblasti Janova. Bouřky doprovázel místy také silný vítr a velmi intenzivní lijáky.
Počasí zasáhlo rovněž železniční dopravu. Provoz na důležité trase Janov–Ventimiglia byl kvůli nepříznivým podmínkám přerušen nebo výrazně omezen a některé dálkové i regionální spoje nabíraly zpoždění. V okolí Janova se cestovní doba prodlužovala až o desítky minut.
Problémy se nevyhnuly ani letecké dopravě. Let mířící do Janova z Bukurešti byl kvůli počasí odkloněn do Pisy.
Bouřky míří také přes Toskánsko
Nestabilní počasí se během dne rozšířilo i dál na jih. V Toskánsku meteorologové upozorňovali na silné nárazy větru, rozbouřené moře, intenzivní bouřky a možnost krupobití.
Florencie v souvislosti s vyšším stupněm výstrahy přistoupila k preventivním opatřením a uzavírala parky, zahrady a další venkovní plochy, kde by při silném větru mohly představovat nebezpečí zejména padající větve a stromy.
Pro turisty, kteří se právě pohybují na severu a ve střední části Itálie, tak současné počasí znamená především nutnost sledovat místní výstrahy a před cestou kontrolovat stav vlakových spojů i silnic. U prudkých letních bouřek se situace může na poměrně malém území změnit během několika desítek minut.