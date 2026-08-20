Slovensko zasáhly prudké bouřky. Bratislavu zaplavila voda, stromy padaly na auta

Ještě během čtvrtka panovalo na Slovensku velmi teplé a místy dusné počasí, na některých místech se teploty dostávaly až ke 34 stupňům. Právě kombinace teplého a vlhkého vzduchu vytvořila podmínky pro výraznou změnu. Od západu se začaly přibližovat bouřky, které krátce předtím zasáhly také Rakousko. Tam je doprovázelo krupobití, prudký vítr a lokální záplavy. Na slovenské straně se následně počasí zhoršilo velmi rychle.
Bratislavou se prohnal prudký vítr a přívalový déšť
Nejhorší situace se během podvečera vytvořila v Bratislavě a jejím okolí. Silný vítr lámal větve i celé stromy a intenzivní déšť během krátké doby nestačila kanalizace odvádět. Některé komunikace se ocitly pod vodou a řidiči se museli potýkat nejen se zaplavenými úseky, ale také s překážkami přímo na vozovce.
Problémy byly hlášeny například z Topoľčianské, Budatínské, Rusovské, Antolské a Jesenné ulice. Neprůjezdný úsek vznikl také v obci Hrubý Šúr v okrese Senec. Na Podunajské ulici dopravu blokovala spadlá část střechy, zatímco na výjezdu z Přístavního mostu směrem k dálnici R7 zablokovala jeden jízdní pruh poškozená protihluková stěna.
Potíže se nevyhnuly ani dálnici D2 směrem k Maďarsku. Na vozovku tam spadl strom a zablokoval pravý i odstavný pruh. Výjezd z Dolnozemské cesty byl zase zaplavený a jen obtížně průjezdný. Bouřka tak během krátké chvíle zasáhla hned několik důležitých dopravních tahů.
Stromy padaly přímo na jedoucí auta
Mnohem vážnější situace nastala na Drieňové ulici a Krajinské cestě. Na automobily během jízdy spadly stromy, kvůli čemuž na místě zasahovala policie a směřovala tam také zdravotnická pomoc. Další popadané stromy poškodily několik zaparkovaných vozidel v různých částech Bratislavy.
Do ulic vyrazili hasiči, kteří začali překážky postupně odstraňovat. Právě padající stromy a větve představovaly během bouřky jedno z největších nebezpečí. Vítr byl natolik silný, že škody nezůstaly pouze u drobných větví nebo převrácených předmětů na ulicích.
Výrazně zasažena byla také Petržalka. Místní část evidovala popadané stromy, poškozená auta a zřícenou zadní část oplocení parkoviště na Vyšehradské ulici, která spadla směrem na Panónskou cestu. Objevily se rovněž informace o zraněních, podle prvních dostupných zpráv však neměla být vážná. Přesný rozsah škod nebyl během večera ještě známý.
Panónská cesta navíc zůstávala pod některými nadjezdy zaplavená vodou a obtížně průjezdná. Řidičům proto bylo doporučeno problematickému úseku se vyhnout a využít jinou trasu. Počasí zároveň narušilo pravidelnost bratislavské městské hromadné dopravy.
Velké škody hlásila také Vrakuňa
Silný nápor větru pocítila rovněž bratislavská Vrakuňa, kde po bouřce zůstalo velké množství vyvrácených stromů a polámaných větví. Městská část začala s jejich odstraňováním z cest a chodníků ještě během večera. Podle prvních informací byly škody na majetku značné.
Cílem pracovníků bylo zpřístupnit hlavní komunikace co nejrychleji, aby se obyvatelé mohli následující ráno bezpečně dostat do práce. Bouřka poškodila také provozovnu v Ružinově a místy se objevily kroupy.
Meteorologové varovali také před přívalovou povodní
Velké množství vody během krátkého času znamenalo další problém. Pro Bratislavu byla vydána výstraha druhého stupně před přívalovou povodní, zatímco pro okresy Galanta, Šaľa a Trnava platila výstraha prvního stupně.
Při přívalových srážkách mohou velmi rychle stoupat především menší vodní toky. Nebezpečí ale není omezené pouze na jejich bezprostřední okolí. Voda se může hromadit v podjezdech, podchodech, na komunikacích nebo v dalších níže položených místech. Přesně takové komplikace se během čtvrtečního podvečera objevily i v Bratislavě.
Výstraha druhého stupně před bouřkami se během večera týkala také okresů Pezinok, Senec, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Galanta, Hlohovec, Piešťany a Trnava. Pro řadu dalších oblastí platilo mírnější varování. Bouřky se totiž postupně přesouvaly ze západního Slovenska dál na východ a nepříznivé počasí začalo zasahovat také okolí Nitry.
Nebezpečí večer ještě nekončilo
Situace zůstávala během večera proměnlivá. Zatímco hasiči a další složky odstraňovali následky první vlny, za hranicemi se nacházel další bouřkový komplex směřující k Bratislavě. To znamenalo, že poškozená místa mohla během několika hodin zasáhnout další voda nebo silný vítr.
Při takto silných bouřkách je nejbezpečnější zůstat uvnitř pevné budovy a nepohybovat se zbytečně pod stromy, kolem stožárů nebo na otevřených prostranstvích. Rizikové jsou také vodní plochy a horské hřebeny. Kdo bezpečnou budovu nemá poblíž, může jako dočasný úkryt využít automobil a vyčkat, než nejhorší část bouřky přejde.
Čtvrteční počasí ukázalo, jak rychle se může letní dusno změnit v nebezpečnou situaci. V Bratislavě stačila krátká doba k tomu, aby voda zaplavila silnice, stromy poškodily auta a některé důležité komunikace se staly neprůjezdnými. Rozsah následků se bude dát přesněji posoudit až po odeznění bouřek a odstranění prvních škod.
zdroje: shmu.sk, tn.sk