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Rašelinový pavilon v Karlových Varech kraj zachrání, hledá pro něj využití

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Karlovarský kraj chce zachránit Rašelinový pavilon, který byl součástí Císařských lázní. Historická budova několik let chátrá, zejména kvůli vzlínání podzemní vody. Podle vedení kraje je nutné najít vhodné využití, aby objekt, do kterého bude třeba investovat desítky milionů korun, jen nespotřebovával peníze, řekl novinářům hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).
ilustrační foto.

ilustrační foto.

Zdroj: Veronika Pánková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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