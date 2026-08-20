Manželka Tomáše Rosického ve 45 letech vsází na kolo a elegantní šaty. Focení plavek už podle ní patří mladším

Když se v roce 2002 postavila na pódium Miss České republiky a odnesla si titul II. vicemiss, bylo jí jednadvacet a svět se točil kolem přehlídkových mol, objektivů a večerních šatů. O čtyřiadvacet let později se svět Radky Rosické točí kolem mouky, dětských kurzů v cukrářské akademii a vědomého rozhodnutí nechat prostor mladším. Ne z rezignace, ale z nadhledu, který si člověk musí odpracovat.
Od Miss přes televizi ke kuchyni v centru Prahy
Profesní dráha Rosické připomíná spíš spirálu než přímku. Po soutěži krásy přišel modeling, pak moderování počasí a pořadu Sama doma v České televizi, následně přestup do sportovní redakce CNN Prima News. Logický krok pro ženu, která roky žila v Londýně po boku manžela během jeho angažmá v Arsenalu a anglický fotbal dýchala z první řady.
Jenže poslední roky přinesly ještě jeden obrat. Rosická dnes vede kurzy pečení v pražské IPPA Academy, mezinárodní cukrářské akademii v Rosetta Palace. Učí děti i dospělé, připravuje vánoční workshopy a sama říká, že práce s dětmi a pečení jsou její splněný sen. Vášeň k mouce a cukru prý táhne od dětství. Dnes je to její hlavní pracovní identita, ne doplněk k titulu z Miss.
Postava bez posilovny: střídmost místo dřiny
Tady se příběh Rosické láme oproti tomu, co čtenář čeká od celebrity po čtyřicítce. Žádný osobní trenér, žádné ranní běhy, žádný detox. V rozhovoru pro iDNES na konci roku 2025 přiznala rovnou: s manželem společně nesportují. Sama řekla, že nesportuje prakticky vůbec.
Jak si tedy drží postavu, která na fotkách ze společenských akcí vypadá, jako by jí čas dal pokoj?
- Střídmost v jídle, nepřejídá se, těžší pokrmy si dopřeje výjimečně.
- Omezené ochutnávání, paradox pro ženu, jejíž prací je pečení. Říká, že se musí krotit víc než dřív.
- Genetika, sama ji zmiňuje jako faktor, ale dodává, že po čtyřicítce už to „není zadarmo“.
- Žádný drastický režim, o Vánocích počítá s kily navíc a řeší je úpravou jídelníčku, ne cvičením.
Ve starším profilu z roku 2021 zmiňovala jízdu na koni a step jako aktivity, při kterých si čistí hlavu. Spíš ventil než tréninkový plán. A sama otevřeně přiznává, že pohyb bude muset do budoucna přidat. Žádná póza „mně to jde samo“, spíš pragmatické vyhodnocení situace.
Elegance bez potřeby dokazovat mládí
Na přehlídková mola dnes Rosická vyrazí jednou, maximálně dvakrát za rok. V rozhovoru pro Super.cz v červnu 2023 to okomentovala s úsměvem: nechává prostor mladším kolegyním. Když se ale ukáže, obléká modely návrhářky Nadi Moravcové nebo značky Steilmann, formální, ženské, společenské. Minimum okázalosti, maximum střihu.
Podle nás je právě tohle nejzajímavější linka celého příběhu. Rosická nekomunikuje věk jako problém, který je třeba řešit, ani jako téma, které je třeba ignorovat. Nekupuje si prostor na Instagramu plavkovými fotkami a zároveň se neschovává. Převádí atraktivitu z kategorie „podívejte se, jak vypadám“ do kategorie „podívejte se, co dělám“. A to, co dělá (kurzy, dorty, workshopy s dětmi), má hmatatelný výstup, který nesouvisí s obvodem pasu.
Život vedle sportovního ředitele Sparty
Tomáš Rosický je dnes sportovním ředitelem AC Sparta Praha. Mediální pozornost, která s tím přichází, Radku provází celý dospělý život, od londýnských let v Premier League po pražské tribuny. Přesto si vybudovala vlastní profesní stopu, která nestojí na manželově jménu. Televizní kariéra, cukrářská akademie, charitativní práce s dětmi, to všechno existuje paralelně, ne v jeho stínu.
V podcastu Livesport Daily na Štědrý den 2025 vzpomínala na anglické fotbalové Vánoce s husí kůží na rukou. Zároveň mluvila o kurzech pro začínající cukráře. Dva světy v jednom rozhovoru. Přesně tak vypadá identita, která se už dávno nedefiniuje jedním titulem z roku 2002.
Pětačtyřicítka Radky Rosické není příběh o boji s věkem. Je to příběh o tom, že nejelegantnější způsob, jak stárnout před kamerami, je přestat se před nimi předvádět, a místo toho něco tvořit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta