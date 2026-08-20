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Fotbalisté Plzně prohráli v Bělehradě 0:3 a v EL se jim výrazně vzdálil postup

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Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Crvenou zvezdou vysoko 0:3 a výrazně se jim vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. První dva góly srbského mistra dal kapitán Mirko Ivanič, v 89. minutě střídající Aleksandar Katai proměnil penaltu. Odveta je na programu za týden na západě Čech.
Fotbalisté Plzně prohráli v Bělehradě 0:3 a v EL se jim výrazně vzdálil

Fotbalisté Plzně prohráli v Bělehradě 0:3 a v EL se jim výrazně vzdálil

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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