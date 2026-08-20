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Tahle voda působí v horku jako jed. Češi to netuší a pijí ji zcela běžně

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Plastová lahev zapomenutá v rozpáleném autě vypadá nevinně. Jenže teplo a UV záření spouští v plastu procesy, které mohou do vody uvolňovat nežádoucí látky – a nejde jen o chemikálie.
Tahle voda působí v horku jako jed. Češi to netuší a pijí ji zcela běžně

Tahle voda působí v horku jako jed. Češi to netuší a pijí ji zcela běžně

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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