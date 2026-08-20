Tahle voda působí v horku jako jed. Češi to netuší a pijí ji zcela běžně

Proč nesmí zůstat PET lahev celé odpoledne na slunci
Léto přináší vedra a s nimi i zvyk, který mnozí považují za samozřejmost: plastovou lahev s vodou hodíme na sedadlo auta, necháme ji ležet na pláži nebo ji celý den nosíme v batohu. Problém nenastane okamžitě – voda se nestane jedovatou po pár minutách. Jenže čím déle trvá vystavení vysokým teplotám a slunečnímu záření, tím intenzivněji se v plastu rozjíždějí chemické procesy, které mohou ovlivnit kvalitu nápoje uvnitř.
Většina jednorázových lahví na minerálku i limonády je vyrobena z polyethylentereftalátu, zkráceně PET. Tento materiál není dokonale nepropustnou bariérou: mezi obalem a tekutinou dochází k nepatrnému přenosu látek. Za normálních podmínek je tento přenos zanedbatelný, ale při vyšších teplotách se výrazně zrychluje.
Antimon, katalyzátor a horká voda: co se děje uvnitř lahve
Vědci se dlouhodobě zabývají tím, jak se z PET obalů do vody dostává antimon – prvek, jehož sloučeniny se používají jako katalyzátory při výrobě plastu. Výzkumy potvrdily, že teplota skladování a doba expozice hrají klíčovou roli v tom, kolik antimonu se do nápoje uvolní. Při teplotách nad 45–60 °C se proces urychluje, a právě takové hodnoty dokáže interiér zaparkovaného auta na slunci snadno překonat – teplota na palubní desce může šplhat i přes 70 °C.
To ovšem neznamená, že každá ohřátá lahev automaticky obsahuje nebezpečné dávky chemikálií. Skutečná míra expozice závisí na kombinaci faktorů: jak dlouho a při jaké teplotě byl plast vystaven teplu, jaké má lahev vlastnosti a kolik vody z ní člověk vypije. Praktický závěr je ale jasný – balenou vodu v PET obalech není rozumné skladovat dlouhodobě v horku ani na přímém slunci.
Neexistuje přitom žádný vědecky definovaný časový limit – například dvě nebo čtyři hodiny –, po kterém by lahev přestala být bezpečná. Přenos látek z plastu neprobíhá skokem v konkrétním okamžiku, ale plynule narůstá s teplotou a dobou skladování. Čím vyšší je teplota a čím déle je lahev vystavena slunci, tím méně ideální jsou podmínky pro uchovávání nápoje.
Mikroplasty v balené vodě: tisíce neviditelných částic v každém doušku
V posledních letech se pozornost výzkumníků přesouvá k ještě subtilnějšímu problému – mikro- a nanoplastům. Jde o drobné plastové fragmenty, z nichž ty nejmenší jsou tak maličké, že je tradiční testovací metody nedokázaly spolehlivě zachytit. Až do roku 2024, kdy vědci z Kolumbijské univerzity publikovali v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences studii s novou měřicí metodou.
Výsledky byly šokující: v balené vodě ze tří různých značek našli v průměru asi 240 000 detekovatelných plastových částic na litr, přičemž drtivou většinu tvořily nanočástice. Předchozí techniky dokázaly odhalit jen zlomek tohoto množství, protože nebyly schopné zachytit ty nejmenší fragmenty.
Opakované plnění jednorázové lahve: hygienické riziko
Jednorázové PET lahve lákají k tomu, aby se znovu naplnily a použily ještě několikrát. Jedno opakované naplnění samo o sobě neznamená, že se do vody uvolní nebezpečné množství chemikálií. Problém začíná až ve chvíli, kdy se z jednorázové lahve stane láhev používaná týdny.
Tenká stěna PET lahve se časem poškrábe, deformuje a její konstrukce není navržena tak, aby se dala důkladně a snadno vyčistit jako láhev určená k opakovanému použití. Při pití přímo z hrdla se navíc z úst a rukou dostávají na lahev a do vody mikroorganismy, které mohou za nevhodných podmínek růst.
Sklo nebo nerez: praktičtější volba pro každodenní nošení
Pokud s sebou pravidelně nosíte vodu, lepší volbou je skleněná nebo nerezová láhev určená k potravinářskému použití. Dobře izolovaná kovová láhev navíc dokáže v létě udržet nápoj déle chladný.
Kromě materiálu je však důležitá i snadná možnost čištění. Opakovaně používaná láhev se nestane automaticky hygieničtější jen proto, že je vyrobena z kovu nebo skla. Měla by se pravidelně mýt a poté nechat zcela vyschnout. Zvláštní pozornost je třeba věnovat víčku, závitu, brčku a všem malým částem, kde se může hromadit vlhkost a postupem času vyvinout plíseň. Pravidelné mytí je nutné i v případě, že lahev používáte výhradně na čistou vodu.
Zdroje článku: egeszsegkalauz.hu, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, Microplastics in drinking-water, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková