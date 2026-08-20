Dystymii lze odhalit podle několika jasných příznaků. Upozornit na ni může dlouhodobá únava i nechutenství

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Dystymii lze odhalit podle několika jasných příznaků. Upozornit na ni může dlouhodobá únava i nechutenstvíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pokud na sobě rozpoznáte tyto příznaky, raději co nejrychleji vyhledejte odbornou pomoc. Se vší pravděpodobností se jedná o dystymii.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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- Moderní životní styl vystavuje riziku ztukovatění jater téměř každého. Tento přírodní zázrak má krizi zažehnat do týdne
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