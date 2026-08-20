Řecko čeká další extrémní vlna veder. V oblíbených oblastech mohou teploty vystoupat ke 40 stupňům

Řecko vstupuje do období, které může být z hlediska vytrvalosti vysokých teplot jedním z nejnáročnějších úseků letošního léta. Ještě 19. srpna se hovořilo především o meteorologickém výhledu, o den později už řecké úřady výslovně vyzvaly obyvatele i návštěvníky země ke zvýšené opatrnosti. Na pevnině mají teploty postupně stoupat a největší zátěž se očekává během následujících dnů.
Nejde jen o jeden mimořádně horký den
Právě délka celé epizody je tím, co současnou předpověď odlišuje od běžného srpnového horka. V některých částech země se mají maximální teploty běžně pohybovat kolem 37 až 38 °C, lokálně však mohou překonávat čtyřicítku. Obzvlášť vysoké hodnoty meteorologové očekávají v Larisse, kde se může teplota dostat na 40 až 41 °C.
V Athénách má oteplování pokračovat postupně. Ve čtvrtek 20. srpna se v Attice očekávalo přibližně 35 až 36 °C, v dalších dnech ale budou hodnoty stoupat. Kolem 24. až 26. srpna se může řecká metropole pohybovat zhruba kolem 38 °C a v nejteplejších okamžicích se přiblížit 39 až 40 °C. Nepříjemným faktorem budou také velmi teplé noci. V Athénách a Patrasu mohou minima v nejsilnější fázi horka zůstávat kolem 28 až 29 °C.
Pro turisty je přitom podstatné, že situace nebude ve všech částech Řecka stejná. Jónské ostrovy mají zatím podstatně mírnější maxima kolem 33 až 34 °C, na Kykladách a Krétě kolem 31 až 32 °C. Na ostrovech ve východní části Egejského moře a na Dodekanésách mohou hodnoty vystoupat přibližně k 36 °C.
Pokud se teprve rozhodujete, kam v zemi vyrazit, rozdíly mezi jednotlivými oblastmi stojí za sledování. TrendySvět už například porovnával řecké ostrovy bez největších davů turistů a upozorňoval také na letošní změny pravidel pro dovolenou v Řecku.
Úřady radí změnit během dne režim
Řecká doporučení nejsou zaměřená pouze na místní obyvatele. Stejná opatrnost se týká turistů, kteří často tráví nejteplejší část dne na plážích, při výletech nebo prohlídkách měst. Úřady doporučují omezit pobyt na přímém slunci a fyzickou aktivitu v nejteplejších hodinách. Pokud je to možné, lidé by měli využívat klimatizované nebo dobře větrané prostory.
Samozřejmostí by měla být pokrývka hlavy, sluneční brýle, opalovací přípravek a lehké prodyšné oblečení. Tekutiny je vhodné doplňovat průběžně, nikoliv až ve chvíli, kdy se objeví silná žízeň. Řecké úřady zároveň doporučují lehčí stravu a omezení alkoholu. Zvýšenou pozornost potřebují děti, senioři a lidé se zdravotními problémy. Podrobněji jsme už na TrendySvět rozebrali také to, jak se během velkých veder správně ochlazovat.
Horko přichází v době, kdy některé ostrovy bojují s vodou
Současnou předpověď je potřeba vnímat také v širším kontextu letošní sezony. Některé řecké ostrovy už během července řešily vážný nedostatek vody, který zasahuje obyvatele, zemědělství i turistický provoz. Stav nouze se týkal například Karpathosu, Patmosu, Lerosu nebo Astypalaie. Situaci s nedostatkem vody na řeckých ostrovech jsme podrobně popsali zde.
Samotná vysoká teplota tedy nemusí znamenat, že je nutné dovolenou rušit. Mnohem důležitější je přizpůsobit konkrétním podmínkám program a sledovat předpověď přímo pro místo pobytu. Výlet do Athénského Akropolisu v poledne představuje úplně jinou zátěž než dopoledne strávené u moře na Krétě. Stejně tak je vhodné před cestou kontrolovat aktuální místní omezení. Na některých řeckých plážích platí v roce 2026 nová pravidla a například slavné Navagio na Zakynthosu zůstává kvůli bezpečnosti uzavřené.
Podle současných prognóz se má horko během pátku dále zesílit, další růst teplot se očekává v sobotu a vysoké hodnoty mají pokračovat také v dalších dnech. Pro lidi, kteří jsou nyní v Řecku nebo tam míří na konci srpna, bude proto zásadní sledovat aktuální regionální předpověď, ne pouze obecnou teplotu uváděnou pro celou zemi.
Zdroje: ekathimerini.com, meteo.gr