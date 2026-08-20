Česnek v mrazáku ztrácí chuť. Tenhle starý trik ho udrží čerstvý celý rok

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Česnek v mrazáku ztrácí chuť. Tenhle starý trik ho udrží čerstvý celý rokPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Skladovat česnek můžete klidně i jeden rok. Stačí ho správně zapracovat a zachová si veškeré účinné složky.
stroužky česneku na talíři
Zdroj: Pexels
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Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...Všechny články tohoto autora →
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