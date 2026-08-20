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Česnek v mrazáku ztrácí chuť. Tenhle starý trik ho udrží čerstvý celý rok

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Skladovat česnek můžete klidně i jeden rok. Stačí ho správně zapracovat a zachová si veškeré účinné složky.
stroužky česneku na talíři

stroužky česneku na talíři

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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