Dinamo promarnil vedení 2:0 a pouze remizovalo s norským Vikingem, Lyon v Istanbulu uhrál bod s Fenerbahce.

Úterní večer 18. srpna 2026 nabídl v play-off Ligy mistrů dva dvojzápasy, které skončily nerozhodně, a přesto z nich odcházejí čtyři týmy s naprosto rozdílným pocitem. V Záhřebu se Dinamo dostalo do vedení 2:0 už v desáté minutě, jenže do kabin šlo za stavu 2:2. V Istanbulu Lyon přečkal bouřlivou atmosféru Fenerbahce, udeřil těsně před přestávkou a remízu 1:1 uhájil. Skóre obou zápasů je otevřené, psychologie ale mluví jasně: Lyon odjíždí s výsledkem, Dinamo spíš s varováním.
Záhřeb: deset minut euforie, pak studená sprcha
Dinamo vstoupilo do zápasu jako tým, který v celé letní evropské sezoně neprohrál: remíza 1:1 v Thunu, demolice Kauno Žalgiris 5:0 doma a 2:1 venku, k tomu ligová výhra 2:0 nad Slavenem Belupo. Proti Vikingu to vypadalo na pokračování série. Dion Beljo otevřel skóre v 6. minutě, o čtyři minuty později zvýšil Mateo Lisica na 2:0. Stadion Maksimir slavil.
Jenže Viking není náhodný severský outsider. Norský mistr z roku 2025 vstoupil do play-off přímo, bez předchozích předkol, a v domácí Eliteserien vedl tabulku s bilancí 11 výher, žádná remíza a jen dvě porážky ze třinácti zápasů. A podle toho taky reagoval. Peter Christiansen snížil ve 26. minutě důrazným zakončením, Zlatko Tripić pak ve 39. minutě vyrovnal přesnou ranou přes tyč do sítě. Z dvougólového vedení byl do přestávky stav 2:2. Druhý poločas gól nepřinesl.
Istanbul: Openda před Škriniarem, Greenwood po pauze
V Istanbulu čekal Lyon jiný typ výzvy: hlučný stadion Fenerbahce a domácí tým hladový po postupu. Hosté přežili aktivní úvod tureckého celku a těsně před poločasem udeřili. Corentin Tolisso našel centrem Loïse Opendu, který si naběhl před Milana Škriniara a hlavičkou otevřel skóre. Gól na 0:1 ve 40. minutě dal Lyonu klid do kabin.
Dlouho ale nevydržel. Hned ve 47. minutě srovnal Mason Greenwood a Fenerbahce se hnalo za obratem. Lyon ovšem tlak ustál. Francouzský deník L’Équipe hodnotil remízu 1:1 jako cennou a zaslouženou, a těžko s tím nesouhlasit.
Proč je Lyon v lepší pozici než Dinamo
Obě remízy vypadají na papíře podobně. Jenže kontext je zásadní. Lyon hraje odvetu doma, kde může rozhodnout za podpory vlastních fanoušků. Dinamo cestuje do Stavangeru proti rozjetému norskému mistrovi, který v domácí lize válí. Navíc je důležité připomenout, že v soutěžích UEFA už od sezony 2021/22 neplatí pravidlo venkovních gólů. Remíza 1:1 z Istanbulu nedává Lyonu žádný formální bonus. Dává mu ale něco cennějšího: jistotu, že rozhodující zápas odehraje na vlastním stadionu.
K tomu přidejme historii. V rámci Ligy mistrů se Fenerbahce s Lyonem utkalo pětkrát: čtyřikrát vyhrál Lyon, jednou remíza, turecká výhra žádná. Skóre 12:5 pro francouzský klub.
Co musí Dinamo změnit ve Stavangeru
Problém Dinama nebyl vstup do zápasu. Naopak, lepší start si těžko představit. Problém byl v tom, co přišlo potom. Vedení 2:0 nevydrželo ani dvacet minut. Oba norské góly padly ještě před přestávkou, takže do kabin šly týmy v úplně jiném rozpoložení, než jaké naznačoval úvod. Ve Stavangeru bude Dinamo muset najít způsob, jak případný náskok udržet. Bez toho nemá proti Vikingu v jeho aktuální formě šanci.
Odvety ve středu, poražení nekončí
Obě odvety se hrají ve středu 26. srpna 2026 od 21:00: Viking přivítá Dinamo ve Stavangeru, Lyon hostí Fenerbahce. V Česku drží vysílací práva na Ligu mistrů TV Nova. Důležitý detail na závěr: poražení z play-off nekončí bez Evropy. Podle turnajového rámce UEFA se přesouvají do ligové fáze Evropské ligy.
Středeční večer rozhodne. Lyon má vývoj pod kontrolou, Dinamo ho musí teprve získat zpět.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner