Objevte 9 snadných způsobů, kterými lze zrychlit metabolismus. Představují efektivní cestu k vysněné postavě

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Objevte 9 snadných způsobů, kterými lze zrychlit metabolismus. Představují efektivní cestu k vysněné postavěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Čím vyšší je váš metabolismus, tím více kalorií spálíte a tím snadněji zhubnete a udržíte si optimální tělesnou hmotnost.
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Zdroj: Fotografie: Shutterstock
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Tibetský elixír dlouhověkosti vychází z tisíc let starého receptu. Jeho omlazující a protizánětlivé účinky může ocenit každý
- Kvůli reklamám na přípravky z lékárny jsme téměř zapomněli na tato oblíbená antibiotika z přírody
- Dystymii lze odhalit podle několika jasných příznaků. Upozornit na ni může dlouhodobá únava i nechutenství
- Moderní životní styl vystavuje riziku ztukovatění jater téměř každého. Tento přírodní zázrak má krizi zažehnat do týdne
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