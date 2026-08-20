Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Hamilton chce vybičovat celé Ferrari. Na titul mu chybí padesát bodů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ferrari nezískalo jezdecký titul od roku 2007 a Pohár konstruktérů od roku 2008. Lewis Hamilton je na jeho čele nejblíž ze všech, ztrácí ovšem padesát bodů. Do druhé poloviny sezony proto vstupuje s úkolem, který popsal jediným slovesem. Chce celý tým vybičovat.
Hamilton chce vybičovat celé Ferrari. Na titul mu chybí padesát bodů

Hamilton chce vybičovat celé Ferrari. Na titul mu chybí padesát bodů

Zdroj: Profimedia
Reklama
Další články z SportWin
Tréninkový drill si vybral daň. Mourinho promluvil o děsivém monoklu pod okem
Tréninkový drill si vybral daň. Mourinho promluvil o děsivém monoklu pod okem
Devatenáctiletý Čech předčil všechna očekávání. A vedení Blackhawks už mluví o smlouvě
Devatenáctiletý Čech předčil všechna očekávání. A vedení Blackhawks už mluví o smlouvě

Chicago prošlo za poslední rok obrodou a v prvních třech formacích bude mít nejméně sedm útočníků do...

Padl rekord za hokejovou kartu. Kousek s Celebrinim překonal dosavadní maximum McDavida více než dvojnásobně
Padl rekord za hokejovou kartu. Kousek s Celebrinim překonal dosavadní maximum McDavida více než dvojnásobně

Kus kartonu menší než mobilní telefon a cenovka 1,281 milionu dolarů, tedy zhruba 27 milionů korun....

Překvapuje nás, jak to dokážou. Konkurence otevřeně zpochybnila rozpočet Ferrari
Překvapuje nás, jak to dokážou. Konkurence otevřeně zpochybnila rozpočet Ferrari

Ferrari letos přiveze nové díly téměř na každý závodní víkend, zatímco jeho soupeři vsázejí na velké...

Ronaldo mluví o díře, kterou po sobě fotbal zanechá. Ví přesně, čím ji zaplní
Ronaldo mluví o díře, kterou po sobě fotbal zanechá. Ví přesně, čím ji zaplní

Jedna věta v rozhovoru pro módní časopis Vogue a závěrečná kapitola mimořádné kariéry dostala jasné obrysy....

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.