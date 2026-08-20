Ruská rolnice porodila 69 dětí. Těhotná byla celých čtyřicet let

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Ruská rolnice porodila 69 dětí. Těhotná byla celých čtyřicet letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Příběh z 18. století odhaluje osud ruské rolnice, která posunula hranice lidské fyziologie. Obyčejná venkovanka Valentina dokázala porodit desítky dětí.
Valentina Vassilyev
Zdroj: FOTO:See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons
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Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...Všechny články tohoto autora →
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