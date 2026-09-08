Plněný zeleninový chlebík je sytá domácí dobrota, která na řezu příjemně překvapí

Reklama
3 min
Plněný zeleninový chlebík je sytá domácí dobrota, která na řezu příjemně překvapíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plněný zeleninový chlebík je přesně ten typ receptu, který nevypadá nijak složitě, ale při oslavě nebo rychlé večeři udělá víc práce než deset jednohubek. Stačí podlouhlý bochník, zeleninová náplň a pár hodin chlazení. Pak už jen krájíte plátky a tváříte se, že to bylo celé promyšlené od začátku.
Fotografie k plněnému chlebu
Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Recepty pre život, Na pohled chlebík, uvnitř malé překvapení: Plněný zeleninový chlebík, který zasytí a neomrzí
Reklama
Mražená jablečná dřeň s citronem a skořicí je taková domácí ovocná zmrzlina za pár korun
Připravte si poctivou mraženou jablečnou dřeň z letních jablek podle jednoduchého retro receptu! Lahodnou a...
Zapečené brambory z jednoho pekáče se sýrem, které zasytí celou rodinu a využijí zeleninu z lednice
Když potřebuji uvařit teplý oběd z běžných surovin a nechci stát dlouho u plotny, sahám právě po tomto...
Kynutý tvarohovo-jablečný koláč s rozinkami a drobenkou je krásný na pohled a s vynikající chutí
Když chci upéct něco domácího ke kávě i ke svačině na druhý den, sahám právě po kynutém tvarohově-jablečném...
Retro legenda: Rybičková domácí pomazánka, která zachrání snídani, večeři i pohoštění pro návštěvu
Když potřebuji udělat rychlou večeři nebo něco dobrého na chlebíčky, často sáhnu právě po rybičkové...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Zapečené brambory z jednoho pekáče se sýrem, které zasytí celou rodinu a využijí zeleninu z lednice
- Kynutý tvarohovo-jablečný koláč s rozinkami a drobenkou je krásný na pohled a s vynikající chutí
- Jídla, která chutnají lépe druhý den: 7 věcí, které si klidně uvař večer dopředu
- Retro legenda: Rybičková domácí pomazánka, která zachrání snídani, večeři i pohoštění pro návštěvu
Priske prohrál čtyři z posledních sedmi zápasů a fanoušci volají po jeho konci. Expert vysvětlil, kde dělá chybu
SportyŽivě
dnes, 19:50
3 min
Po Slavii a Itálii přichází pád na dno. Český talent Samek neobstál ani v Artisu Brno
SportyŽivě
dnes, 19:48
4 min
Lakatoš po vyhazovu z Boleslavi dlouho bez práce nezůstal. Ozval se mu starý spoluhráč a zlákal ho do Trenčína
SportyŽivě
dnes, 19:46
4 min
„Proč vyhazuješ peníze za PC, když PS5 stojí 12 tisíc?“ Hráč na konzoli nedokázal pochopit jediný argument kolegy
Mobify.cz
dnes, 19:43
4 min
„Odcházel jsem navždy.“ Pavel Kříž kvůli svobodě zahodil kariéru i život, který znal
Žena.cz
dnes, 19:40
Reklama
Britský obrněnec Saxon má blatníky, které při najetí na minu úmyslně odletí. Chránily posádku geniálním trikem
ArmádníZpravodaj.cz
dnes, 19:38
4 min
Plněný zeleninový chlebík je sytá domácí dobrota, která na řezu příjemně překvapí
Cooky.cz
dnes, 19:05
3 min
Vládní poslanci přehlasovali senátní veta. Znovu schválili jednodušší výměny úředníků i omezení pravomocí prezidenta
HN.cz
dnes, 18:50
Priske zůstává trenérem Sparty, v realizačním týmu ale skončili Wilson a Coll
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 18:46
Po útěku ze Slavie to jde s českým talentem z kopce. Alijagič přišel o místo i v Žilině
SportyŽivě
dnes, 18:46
4 min
Reklama
Alonso mlčí o budoucnosti, konec kariéry zatím neoznámí
SvětFormule.cz
dnes, 18:41
2 min
Místo suvenýru z dovolené vězení: Věci, které turisté běžně balí do kufru, ačkoliv za ně hrozí kriminál
Svět cestovatele
dnes, 18:39
3 min
Mandlové máslo je jemné oříškové pohlazení do kaše i na lžičku. Pozor ale na množství, nejde jen o tuky!
BydlímeKvalitně.cz
dnes, 18:33
5 min
Chtějí stavět, ale nemají kde. Jih Moravy má zatím nejméně parcel v Česku
Brněnská Drbna
dnes, 18:30
1 min
Dva a půl roku se divil, proč mu PC sotva běží. Při utírání prachu našel v počítači volně ležet druhou paměť RAM
Mobify.cz
dnes, 18:20
4 min
Reklama
Motorkář nepřežil náraz do svodidel, za týden zahynuli na silnicích už čtyři lidé
Plzeňská Drbna
dnes, 18:18
1 min
Co ona je za tenistku? nechápala Běloruska. Přesto Nosková na US Open končí
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 18:15
Chování Mbappého je dětinské a ubohé. Kapitán Francie schytal od krajana nekompromisní kritiku
SportyŽivě
dnes, 18:15
4 min
Dva průzkumy, dva primátoři. V Praze jednou vede Spolu, podruhé ANO
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:10
V Polsku poprvé protestovali roboti. Bili na poplach kvůli budoucnosti lidí
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:06
Reklama
„Ženy do jiných prostor.“ Hosté si na Eiffelovce vynutili kuriózní podmínku, personál se vzbouřil
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 18:01
Zázraky v Chrámu rychlosti: Hrdinové povstali z nečekaných míst
SvětFormule.cz
dnes, 17:59
3 min
Dva požáry z nedbalosti. Hořely zahradní chatky i hromada dřeva u domu
Liberecká Drbna
dnes, 17:59
1 min
Brubaker: Ve filmu hráli skuteční vězni, objevil se tu mladý Cage a Redford inkasoval miliony dolarů
V Telce
dnes, 17:50
2 min
Klub české hvězdy Šulce se obrátil na policii. Chuligáni Lyonu jsou životu nebezpeční
SportyŽivě
dnes, 17:44
4 min
Reklama
Poslal Nintendu rozbitý 3DS z dětství a dostal zpět dva úplně nové handheldy. Jeden z nich je vzácná speciální edice
Mobify.cz
dnes, 17:30
4 min
Pavouci v domě chytají komáry, mouchy i mušky. Kdo je vyhání, zbavuje se nejlepší ochrany a pak sahá po drahých insekticidech
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 17:27
2 min
Dušejov na Jihlavsku přišel o obchod. Po výpovědi prodavaček přijede pojízdná prodejna
Jihlavská Drbna
dnes, 17:24
2 min
Houby na talíři, na hlavě i na plátně. Na festival dorazil „lysohlávkolog“ i pravý Hřib
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 17:19
Houby na talíři, na hlavě i na plátně. Na festival dorazil „lysohlávkolog“ i pravý Hřib
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:19
Reklama
Hvězdná brána: Producenti chtěli nahou scénu, herečka jim kývla jen na pár vteřin a Anderson dostal hodnost generála
V Telce
dnes, 17:18
3 min
Kyselina hyaluronová na pleť i klouby: Jak vybrat správnou
Plné zdraví
dnes, 17:14
2 min
Léto se loučí. Po třicítkách přijde výrazné ochlazení
Budějcká Drbna
dnes, 17:08
2 min
Gastronomické zážitky a atmosféra jako u moře. Náplavka v Olomouci se loučí s létem
Hanácká Drbna
dnes, 17:08
2 min
TV tipy: Třetí Strážci Galaxie, styloví Kingsmani i nejšílenější film Tima Burtona
Kinobox.cz
dnes, 17:05
3 min
Reklama
Nejhorší český film letošního léta? Nezachránily ho ani Havlová s Holubovou, diváci hlásí absolutní fiasko
Netflixer
dnes, 17:00
3 min
Všichni k obrazovkám: Ve středu v 18:00 nasazuje Nova Cinema národní poklad plný slunce a vína
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:00
4 min
Šalinové neřesti. Brněnští divadelníci ztvárnili nevhodné chování v MHD
Brněnská Drbna
dnes, 17:00
1 min
Více tunelů a méně podmínek. Dostavba Městského okruhu Prahy může začít v roce 2029, dokončení ale potrvá déle
HN.cz
dnes, 16:59
Double Team: Van Damme donutil štáb natáčet ve svém ztrátovém resortu, Rodman měnil účesy a film posbíral Zlaté maliny
V Telce
dnes, 16:58
4 min
Reklama
Reklama
Co ona je za tenistku? nechápala Běloruska. Přesto Nosková na US Open končí
„Odcházel jsem navždy.“ Pavel Kříž kvůli svobodě zahodil kariéru i život, který znal
Známá moderátorka dostala v Egyptě trest smrti. Soud rozhodl o oběšení
„To byl čistý hnus.“ Konečná drsně útočila na Pavla, experti mu ale dávají za pravdu
Kilometr a půl pod zemí detektor zachytil jediný podivný náraz. Fyzikové zatím nevědí, co do xenonu udeřilo
Reklama
Reklama