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Plněný zeleninový chlebík je sytá domácí dobrota, která na řezu příjemně překvapí

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Plněný zeleninový chlebík je přesně ten typ receptu, který nevypadá nijak složitě, ale při oslavě nebo rychlé večeři udělá víc práce než deset jednohubek. Stačí podlouhlý bochník, zeleninová náplň a pár hodin chlazení. Pak už jen krájíte plátky a tváříte se, že to bylo celé promyšlené od začátku.
Fotografie k plněnému chlebu

Fotografie k plněnému chlebu

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Recepty pre život, Na pohled chlebík, uvnitř malé překvapení: Plněný zeleninový chlebík, který zasytí a neomrzí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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