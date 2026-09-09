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Jan Urban: Poslední Trumpova šance před volbami? Přidat na agresivitě

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KOMENTÁŘ. Americký prezident Donald Trump se podle rostoucího počtu pozorovatelů rozhodně pokusí zabránit normálnímu průběhu listopadových „midterms“, tedy voleb v polovině jeho mandátu. Průzkumy voličských preferencí jsou už stabilně proti němu a jím prosazovaným kandidátům. Válka s Iránem se určitě nepovedla podle jeho představ, ekonomika doma se oproti slibům výrazně nezlepšuje. Prezidentova popularita klesla na
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profimedia-1080818172

Zdroj: Argentinský prezident Javier Milei a jeho americký protějšek Donald Trump. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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