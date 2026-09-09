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Meteorologové vydali varování. Na konci září udeří průšvih na celé Česko

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Po týdnech nadprůměrného tepla přijde na konci září prudký teplotní sešup. Noční teploty klesnou k nule, v horách může sněžit.
Meteorologové vydali varování. Na konci září udeří průšvih na celé Česko

Meteorologové vydali varování. Na konci září udeří průšvih na celé Česko

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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