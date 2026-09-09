Meteorologové vydali varování. Na konci září udeří průšvih na celé Česko

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Letošní září začne příjemně, ale jeho závěr může mnohé zaskočit. Český hydrometeorologický ústav ve svém dlouhodobém výhledu upozorňuje na výrazný teplotní zlom, který zasáhne celé Česko v posledních zářijových dnech. Po týdnech nadprůměrně teplého počasí se rtuť teploměru propadne o více než deset stupňů a v horských oblastech se objeví první sněhové přeháňky.
První polovina měsíce ještě potěší
Začátek září 2025 nabídne pokračování příjemného počasí, na které jsme si během léta zvykli. Kolem 8. až 10. září budou teploměry v nížinách ukazovat až 27 °C, což odpovídá spíše letním hodnotám. Srážky se budou držet v průměrných mezích – týdenní úhrny kolem 10 milimetrů s občasnými přeháňkami a možností pozdních letních bouřek.
První náznak změny přijde kolem 13. září, kdy denní maxima přechodně klesnou k 15 °C. Důležitější signál však vyšlou noční hodiny – teploty spadnou na 4 až 5 °C, což vytvoří podmínky pro přízemní mrazíky. Ty se mohou objevit nejen v horských kotlinách, ale za jasné oblohy i v nížinách.
Poslední zářijový týden změní vše
Po krátkém uklidnění, kdy se teploty do 19. září vrátí k příjemným 20 °C, nastane zásadní obrat. Na počátku posledního týdne září nepřekročí denní maxima 18 °C a noční minima klesnou k 7 °C. To je ovšem jen předzvěst toho, co přijde v úplném finále měsíce.
V závěru září meteorologové očekávají prudký teplotní propad. Denní teploty zůstanou pod 15 °C, noční hodnoty spadnou pod 5 °C a na některých místech se rtuť přiblíží k nule. Ve vyšších polohách se objeví sněhové přeháňky, které mohou překvapit turisty v horách.
„Po týdnech stabilního a teplého počasí půjde o velmi rychlý skok do ryze podzimní až předzimní reality,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav ve svém výhledu.
Řidiči pozor – námraza přijde nečekaně
Rychlý teplotní sešup přináší významná rizika především pro silniční dopravu. Kombinace studeného proudění, nočního vyjasnění a vlhkosti po přeháňkách může vytvořit lokální námrazu na místech, kde ji v září nikdo nečeká – na mostech, v lesních úsecích nebo podél vodních toků.
Situaci komplikuje fakt, že naprostá většina motoristů v této době stále jezdí na letních pneumatikách. Zákonná povinnost používat zimní obutí za zhoršených podmínek platí až od listopadu. Letní směsi přitom při nízkých teplotách ztrácejí přilnavost, což v kombinaci s nečekanou námrazou vytváří nebezpečnou situaci.
- Sledujte lokální předpovědi a varování ČHMÚ
- Počítejte s možností ranní námrazy zejména na mostech a v lesních úsecích
- Přizpůsobte rychlost jízdy aktuálním podmínkám
- Zahrádkáři by měli chránit teplomilné rostliny před přízemními mrazíky
- Turisté v horách ať počítají s možností sněžení
Co to znamená pro běžný život
Prudký přechod z letních teplot k hodnotám blížícím se nule je pro lidský organismus náročný. Tělo si během horkých měsíců zvykne na vysoké hodnoty a každý náhlý pokles pak vnímá citlivěji. Odborníci doporučují postupně přizpůsobovat oblečení a nepodceňovat ranní chlad, i když odpolední teploty mohou být ještě relativně příjemné.
Pro zahrádkáře představují přízemní mrazíky na konci září vážnou hrozbu. Teplomilné plodiny jako rajčata, papriky nebo okurky mohou při teplotách kolem nuly utrpět nenávratné škody. Včasná sklizeň nebo zakrytí rostlin netkanou textilií může zachránit úrodu před předčasným koncem sezony.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná