Tento týden v Ulici: Evžen objeví v šuplíku Blančinu pomůcku, Lumír zase řeší, kdo mu upíjí slivoviciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tento týden v Ulici: Evžen objeví v šuplíku Blančinu pomůcku, Lumír zase řeší, kdo mu upíjí slivovici
Premiér místo odpovědi na dotaz o chystaném zákonu o zemědělské půdě zaútočil na novinářku osobně. Otázka,...
Vévoda ze Sussexu se označil za „tátu na plný úvazek“. Část veřejnosti to považuje za výsměch...
7. září 2026 oslavil Zdeněk Izer šedesátiny. Z muže, který za první profesionální štaci inkasoval sto korun...
Režisér Markus Krug v rozhovoru pro Yess TV přiznal, že čtvrtá řada Zrádců má být celebritní. Kdo čekal...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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