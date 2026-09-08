Zelňáky z hlávkového zelí jsou křupavá domácí alternativa ke klasickým bramborákům

Bramboráky u nás patří k jídlům, která není potřeba dlouze představovat. Jenže co do nich zkusit přidat hlávkové zelí? Nejde o žádný velký kuchařský objev, spíš o drobnou změnu, která tomu známému jídlu překvapivě sluší. Placky jsou syté, voní po česneku a kmínu a když se zelí předem trochu promačká, zůstane v nich příjemně znatelné. Prosté jídlo, pár běžných surovin, a stejně se stává, že první várka zmizí dřív, než se na pánvi dodělá druhá.
bych nebrala jen jako bramborák s přidanou zeleninou. Zelí jim dá Zelňáky šťavnatost, jinou vůni a taky chuť, která je o něco lehčí. V jedné domácnosti převládají brambory, jinde se naopak nechá víc místa zelí. U nás se mi nejvíc osvědčil poměr asi 3 díly zelí na 1 díl brambor. Zelí je potom v placce opravdu poznat a celé to nepůsobí jako klasický bramborák, do kterého se jen něco přimíchalo.
Můj tip zní: Nakrájené zelí po osolení a přidání kmínu chvíli promněte v rukou. Když je hlávka tvrdší, pomůže i pár lehkých úderů paličkou. Zelí povolí, pustí trochu šťávy a s těstem se pak spojí podstatně líp. Není to složitý trik, ale na pánvi se pozná. Recept na křupavé domácí zelňáky z hlávkového zelí
Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 45 minut Ingredience, které budeme potřebovat 600 g hlávkového zelí 200 g syrových brambor 2 stroužky česneku 1 vejce 80 ml mléka 120 g polohrubé mouky 80 g slaniny 1 lžička kmínu 1 lžička sušené majoránky 1 lžička soli nebo podle chuti 1/2 lžičky mletého pepře olej nebo sádlo na smažení Postup přípravy zlatavých zelňáků
1.
Hlávkové zelí nakrájejte na tenké nudličky. Dejte ho do větší mísy, přisypte sůl a kmín a krátce ho rukama promačkejte. U tužší hlávky se nebojte vzít paličku a zelí párkrát jemně potlouct. Zkřehne a pustí trochu šťávy. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Hlávkové zelí nakrájíme na tenké nudličky.
2.
Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno, případně na jemnější slzičky, podle toho, jak hrubou strukturu v placce chcete. Přidejte je rovnou k zelí, ať zbytečně netmavnou.
3. Do mísy přijde prolisovaný
česnek, majoránka a pepř. Už tady začne směs vonět dost poctivě, hlavně když se česnek promíchá s kmínem. Slaninu nakrájejte na malé kostičky
4. Dá se vmíchat rovnou syrová, ale lepší je ji krátce opéct na pánvi a nechat trochu vychladnout. Dělám to tak skoro pokaždé, protože pustí tuk, rozvoní se a zelňáky mají plnější chuť.
Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Slaninu nakrájíme na kostičky.
5. Přidejte
vejce, přilijte mléko a nasypte polohrubou mouku. Všechno důkladně promíchejte. Směs má být spíš hustší, držet pohromadě a nemá se roztékat jako lívancové těsto.
6. Když těsto působí moc řídké, přidejte ještě lžíci mouky. Pokud je naopak tuhé až moc, pomůže trocha mléka. Zelí i brambory pouštějí šťávu pokaždé trochu jinak, takže tady je lepší řídit se tím, co vidíte v míse, než jen gramáží v receptu.
Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Smícháním všech surovin připravíme těsto.
7. Na pánvi rozehřejte
olej nebo sádlo. Tuk má být dost horký, ale nesmí se přepalovat. Směs nabírejte lžící a roztírejte ji do menších placek.
8. Zelňáky smažte z první strany asi
3 až 4 minuty, dokud okraje nezezlátnou a nezačnou křupat. Pak je opatrně otočte a z druhé strany nechte dopéct ještě přibližně 3 minuty. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Smažíme z obou stran dozlatova a do křupava.
9. Hotové placky odkládejte na talíř vyložený papírovou utěrkou. Vsákne přebytečný tuk a povrch nebude tak těžký a mastný.
10. Nejlepší jsou hned po usmažení, ještě horké a křupavé. U nás k nim bývá
kysaná smetana, miska čerstvé zeleniny nebo jen hrnek kyselého mléka. Když pár placek zbyde, dejte je do lednice a druhý den je prohřejte nasucho na pánvi. Rady k přípravě zelníků od zkušené hospodyňky
Slané zelňáky pečené v troubě vás možná překvapí: Nenápadný recept, který se hodí na svačinu i pohoštění
VIDEO
Zelňáky z hlávkového zelí na plechu: Slaná pochoutka z jednoduchých surovin, která voní po domácku
Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná