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Zelňáky z hlávkového zelí jsou křupavá domácí alternativa ke klasickým bramborákům

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Skvělá volba pro dny, kdy je doma kus hlávkového zelí, pár brambor a nikomu se nechce vymýšlet složitá večeře. Zelňáky dělám právě tehdy. Jsou syté, voňavé po česneku a kmínu a díky krátce pomačkanému zelí mají moc příjemnou strukturu i bez zbytečných kudrlinek.
Obrázek k receptu s názvem Kdo jednou zkusí tyto zelňáky z hlávkového zelí, často dá klasickým bramborákům na čas sbohem

Obrázek k receptu s názvem Kdo jednou zkusí tyto zelňáky z hlávkového zelí, často dá klasickým bramborákům na čas sbohem

Zdroj: Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Recept s názvem Kdo jednou zkusí tyto zelňáky z hlávkového zelí, často dá klasickým bramborákům na čas sbohem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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