U Vacenovic se srazil autobus s dodávkou, silnice je neprůjezdnáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U Vacenovic se srazil autobus s dodávkou, silnice je neprůjezdná
Dušejov na Jihlavsku v posledních týdnech trápilo fungování tamní prodejny potravin. Hlavním problémem byl...
Zhruba o korunu padesát vzrostla za poslední týden cena za litr benzínu a nafty. Zatímco v Jihlavě jsou...
Vysoká hmotná škoda vznikla při dopravní nehodě, k níž došlo na Třebíčsku v neděli 6. září před 18. hodinou...
Jihlavští policisté se obrací na veřejnost, která by mohla poznat hokejového fanouška, jenž tropil...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →