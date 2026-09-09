Retro macecha řezy jako z rodinného receptáře: Jednoduché na podávání a vděčné pro každou návštěvu

Upéct tyhle řezy opravdu není žádná vyšší cukrařina, přitom na stole vypadají profesionálně. Macecha řezy dělám nejčastěji o víkendu nebo když má dorazit návštěva a nechci stát půl dne u trouby. Jsou vláčné, po pořádném vychlazení se krájí bez většího trápení a kombinace dvoubarevného těsta, vanilkového pudinku a jemného krému obstojí i bez zdobicího sáčku.
Na tenhle
většinou není potřeba nic zvláštního shánět. Mouka, vejce, pudink, mléko, něco na krém. Bývá to doma nebo se to dá dokoupit cestou z práce. moučník Macecha řezy se dělají různě. Někdo zůstává jen u pudinku, jinde přijde navrch krém, čokoládová poleva nebo nastrouhaná kokosová tyčinka. Mně se nejvíc osvědčila verze s . Je hebká, ale nepůsobí těžce. A mascarpone a smetanou malá poznámka z kuchyně: s chlazením nešetřete. Lednice tady zachrání i méně rovný řez. Recept na parádní Macecha řezy
Doba pečení: 30 minut
Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Pudink: 400 ml mléka 2 lžíce cukru 1 sáček vanilkového pudinkového prášku
Těsto: 4 vejce 220 g cukru krupice 180 ml oleje 150 ml mléka 220 g polohrubé mouky 2 lžičky kypřicího prášku do pečiva 1 lžíce kakaa 1 špetka soli
Krém: 250 g mascarpone 200 ml smetany ke šlehání 33 % 2 lžíce moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu Postup přípravy rodinných Macecha řezů
1. Nejdřív uvařte
vanilkový pudink. Z mléka, cukru a pudinkového prášku připravte hustší pudink, dobře ho rozmíchejte a dejte stranou. Během chladnutí ho párkrát projet lžící neuškodí, jinak se na něm rychle udělá pevnější škraloup.
2. Troubu předehřejte na
180 °C. Plech vyložte pečicím papírem, případně ho klasicky vymažte tukem a vysypte moukou.
3. Oddělte
žloutky od bílků. Z bílků a špetky soli vyšlehejte pevný sníh. Vypadá to jako práce navíc, ale těsto je pak opravdu lehčí.
4. Do druhé mísy dejte
žloutky s cukrem a vyšlehejte je do světlejší pěny. Postupně zašlehejte olej a potom mléko.
5. Přisypte
polohrubou mouku smíchanou s kypřicím práškem a umíchejte hladké těsto. Nakonec do něj stěrkou zlehka zapracujte sníh z bílků. Netlačte na něj moc, ať se zbytečně nesrazí.
6. Asi polovinu světlého těsta nalijte na připravený plech a rozetřete. Do zbytku prosejte
kakao, krátce promíchejte a kakaové těsto rozdělte na světlou vrstvu cik-cak nebo po lžících. Po upečení se v řezu udělá pěkné mramorování.
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7. Nemusí být ledový, ale horký rovnou z plotny by být neměl. Když ho budete dávat po lžících nebo slabším pramínkem, vrstvy se tolik nespojí v jednu hmotu.
8. Plech vložte do trouby a pečte přibližně
30 minut při 180 °C. Hotový korpus má lehce zlaté okraje a pevný střed. Každá trouba si ale peče trochu po svém, takže posledních pár minut je lepší se podívat dřív než až po zazvonění minutky.
9. Upečený moučník nechte úplně vychladnout. Na vlažný korpus krém nedávejte.
Krém by povolil a roztírání by bylo zbytečně protivné.
10. Na krém vyšlehejte
mascarpone s moučkovým cukrem a vanilkovým extraktem. Přilijte dobře vychlazenou smetanu ke šlehání a šlehejte jen do zhoustnutí. Jakmile krém drží tvar, skončete. Přešlehaný bývá těžší a někdy se začne chovat neochotně. Zdroj: Lasagnolo9, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Mascarpone smícháme se šlehačkou
10. Krém rozetřete na vychladlé řezy a dejte je minimálně na
2 hodiny do lednice. Úplně nejlíp se krájí po delším odležení. Často je peču večer, nechám přes noc v chladu a ráno už jen zarovnám kraje a krájím ke kávě. V lednici vydrží bez potíží do dalšího dne, obvykle i déle. Rady z redakční kuchyně Hustší pudink: Ve vrstvě drží líp. Řidší pudink se při pečení snadněji propadne do těsta a řez pak nevypadá tak čistě. Pevný sníh z bílků: Těch pár minut navíc se vyplatí. Korpus je jemnější a nepůsobí těžce. Vychlazení před krájením: Zní to jako drobnost, ale rozdíl je velký. Studené řezy drží tvar, krém neujíždí a nůž jimi projde mnohem klidněji. Obměna navrchu: Když mají řezy vypadat o něco slavnostněji, nastrouhejte trochu čokolády nebo kousek kokosové tyčinky. Není to nutnost, ale na talíři to udělá svoje.
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