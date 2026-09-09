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Retro macecha řezy jako z rodinného receptáře: Jednoduché na podávání a vděčné pro každou návštěvu

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Na plechu vypadají slavnostně, ale v kuchyni s nimi není tolik práce, jak by se mohlo zdát. Macecha řezy dělám hlavně o víkendu nebo když čekám návštěvu, protože jsou vláčné, dobře se krájí po vychlazení a kombinace dvoubarevného těsta, vanilkového pudinku a jemného krému působí hezky i bez složitého zdobení.
Obrázek k receptu na Macecha řezy: Retro moučník, který vypadá efektně, chutná poctivě a ke kávě se hodí lépe než většina moderních dezertů

Obrázek k receptu na Macecha řezy: Retro moučník, který vypadá efektně, chutná poctivě a ke kávě se hodí lépe než většina moderních dezertů

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Macecha řezy: Retro moučník, který vypadá efektně, chutná poctivě a ke kávě se hodí lépe než většina moderních dezertů
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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