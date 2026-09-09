Řidič BMW hnal ulicemi města a ujížděl policii. Jeho vysvětlení bylo absurdníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič BMW hnal ulicemi města a ujížděl policii. Jeho vysvětlení bylo absurdní
Mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Kocaeli teprve začalo a česká výprava už sbírá medaile. Ve...
K situaci v Národním parku Šumava už se vyjádřil také Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Podle něj...
Dramaticky a s velkou pompou oznámil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé), že na Šumavě...
Celkem 17 715 osob v Plzeňském kraji hledalo v srpnu zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce. To je o 424...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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