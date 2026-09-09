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Řidič BMW hnal ulicemi města a ujížděl policii. Jeho vysvětlení bylo absurdní

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Více než stovkou se ulicemi noční Plzně řítil šestadvacetiletý muž za volantem BMW. Hlídka městské policie si ho všimla, když vysokou rychlostí najel do křižovatky, a rozhodla se ho zastavit. Řidič ale nehodlal uposlechnout výzvy strážníků a ještě sešlápl plyn. Nakonec přece jen zastavil a přišel s velmi absurdní výmluvou. Během riskantní jízdy vezl další dva spolujezdce a dva psy.
Řidič BMW hnal ulicemi města a ujížděl policii. Jeho vysvětlení bylo absurdní

Řidič BMW hnal ulicemi města a ujížděl policii. Jeho vysvětlení bylo absurdní

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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