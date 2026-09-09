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Bílá díra: Měla by fungovat přesně opačně než díra černá?

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O černé díře jste už pravděpodobně slyšeli, ale znáte také bílou díru? Podle některých vědců se jedná o protiklad díry černé, podle jiných by tyto díry mohly být vstupní bránou do jiné dimenze.
Bílá díra: Měla by fungovat přesně opačně než díra černá?

Bílá díra: Měla by fungovat přesně opačně než díra černá?

Zdroj: ArtsiomP / Shutterstock
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