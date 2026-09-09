V Brně někdo zaregistroval vrak na parkovišti jako hotel na Google Maps. Noc stojí 15 korun, hodnocení je 4,8 z 5

Při naší návštěvě byly dveře zamčené, žádná recepce, žádný rezervační systém. Uvnitř modré čalouněné sedačky, poházené odpadky a rozteklé bonbony. Přesto profil na mapách působil dostatečně věrohodně na to, aby si ho všimly tisíce lidí, a právě v tom spočívá pointa celého příběhu.
Jak se z vraku stane „hotel“: díra v systému Google Maps
Přidat chybějící místo do Google Maps zvládne kdokoliv s účtem. Stačí kliknout na „Přidat chybějící místo“, vyplnit název, kategorii a adresu, a po schválení se záznam veřejně zobrazí v mapě. Google sice deklaruje, že legitimní
firemní profil má spravovat vlastník nebo autorizovaný zástupce a podnik musí udržovat reálný kontakt se zákazníky v deklarovaných hodinách, jenže kontrola probíhá až zpětně. Platforma denně zpracovává miliony komunitních příspěvků. V roce 2019 Google na svém blogu přiznal, že jen za předchozí rok odstranil přes tři miliony falešných firemních profilů, více než 90 % z nich ještě předtím, než je uživatelé spatřili. „Hotel fiat“ zjevně proklouzl sítem dřív, než nasbíral dost podnětů k vyřazení.
Hodnocení 4,8 z pěti hvězd pak vypadá impozantně, dokud si člověk neuvědomí mechaniku. Google počítá prostý průměr publikovaných recenzí daného místa. Stačilo pár desítek vtipálků, kteří udělili pět hvězd a připojili ironické komentáře o „minibaru zdarma“ či „snídani z bonbonů na palubní desce“, a průměr vyletěl do výšin, o kterých si lecjaký penzion může nechat zdát.
Patnáct korun za noc: jak obstojí cena v brněnské realitě
Částka na karoserii působí jako recese. Jenže ve městě, kde i charitní noclehárna účtuje 30 korun za přespání, získává číslo nečekaný sociální rozměr. Srovnání s reálnými možnostmi noclehu v Brně vykreslí kontrast ostřeji:
Typ ubytování Cena za noc „Hotel fiat“ 15 Kč Noclehárna Oblastní charity Brno 30 Kč Krizové bydlení města Brna (jednotlivec) od 150 Kč Levná ubytovna v Brně 290 Kč City Hostel Brno (mimo sezonu, jednolůžkový pokoj) 400 Kč
Patnáct korun odpovídá polovině charitní noclehárny a zhruba dvacetině nejlevnějšího komerčního noclehu. „Platební model“ přitom podle kolujících komentářů spočíval ve vhození mince do držáku na pití u řidičova sedadla. Kdo peníze vybírá (pokud vůbec někdo), zůstává záhadou. Žádný provozovatel, žádná kontaktní osoba, žádný doklad o skutečném výnosu.
Proč vrak stojí měsíce na místě a nikdo ho neodváží
Klíč tkví v právním režimu parcely. Na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích zákon zakazuje ponechávat vozidla s více než půl roku propadlou technickou způsobilostí. Vlastník komunikace nebo obec mohou zahájit postup vedoucí k odtahu a pokutě až 300 tisíc korun. Jenže na čistě soukromém pozemku Policie ČR sama odtah standardně nenařídí; věc spadá na bedra vlastníka pozemku nebo příslušného úřadu.
Firma Direct auto Brno, která sídlí v sousedství, podle reportáže Deníku sdělila, že s „hotelem“ nemá nic společného a z její strany šlo jen o upozorňující text na vozidle. Kaufland na dotazy do doby publikace nereagoval. Výsledek: auto klidně stojí dál. Dokončený odtah v Brně od ledna 2024 vyjde na 3 500 korun plus 120 korun za každých započatých 24 hodin skladování. I samotný odtah by tedy vyšel na víc než dvě stě „nocí“ v tomto improvizovaném hotelu.
Vtip, který odhaluje dvě slepá místa naší důvěry
Celý fenomén funguje proto, že se opírá o dva předpoklady, které lidé běžně nezpochybňují. Za prvé: co se objeví na Google Maps, prošlo nějakou kontrolou a odráží skutečnost. Za druhé: absurdně nízká cena v českém městě okamžitě vyvolá otázku, jestli za ní nestojí sociální nouze. Obojí je v tomto případě iluze; mapový záznam vznikl komunitním příspěvkem bez ověření a cenovka slouží jako pointa vtipu, nikoliv jako nabídka služby.
Google formálně zakazuje zavádějící obsah i hodnocení neodpovídající skutečné zkušenosti. Profil nebo účet může omezit či smazat. Zároveň ale
nabízí proces nahlášení klamavé firmy bez pevně garantované lhůty; posouzení podnětu může trvat dny i týdny. V praxi tak podobný zápis přežívá, dokud nedostane dost signálů k odstranění. A čím déle existuje, tím víc recenzí a pozornosti přitáhne.
Na stejném parkovišti podle reportáže dlouhodobě stála i další opuštěná vozidla s výzvami k přeparkování; stříbrný Fiat se zkrátka stal tím, které si internet vybral jako symbol.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková