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Nejlepší ovoce pro ženy nad 50: Zhubnou a žádné křečáky

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Po padesátce se tělo mění a s ním i to, co mu prospívá. Jedno tropické ovoce přitom nabízí kombinaci vlákniny, vitaminu C a enzymu, o kterém se v souvislosti s otoky a zánětem mluví stále častěji. Zázračný lék na kila ani žíly to ale není.
Nejlepší ovoce pro ženy nad 50: Zhubnou a žádné křečáky

Nejlepší ovoce pro ženy nad 50: Zhubnou a žádné křečáky

Zdroj: Nungning20 / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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