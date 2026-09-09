Nejlepší ovoce pro ženy nad 50: Zhubnou a žádné křečáky

Po padesátce už nejde jen o kalorie
S přibývajícím věkem bývá hubnutí obtížnější a každé jídlo má smysl posuzovat nejen podle toho, kolik obsahuje energie, ale také podle toho, jak zasytí a co dalšího tělu nabídne. Právě proto má v jídelníčku své místo ovoce. Obsahuje vodu, vlákninu a řadu vitaminů a minerálních látek a při rozumné konzumaci může být vhodnější svačinou než sladkosti, sušenky nebo dezert.
Výzkumy přitom dávají ovoci v souvislosti s hmotností poměrně zajímavou pozici. Systematický přehled kontrolovaných studií zjistil, že konzumace celého čerstvého ovoce může podporovat udržení hmotnosti nebo mírný úbytek hmotnosti, především když ovoce nahradí energeticky vydatnější potraviny.
To je důležitý detail.
Nestačí jednoduše přidat několik porcí ovoce k dosavadnímu jídelníčku a čekat, že kilogramy samy zmizí. Pokud člověk ovocem nahradí sladkou svačinu, část výsledného efektu může být úplně jiná, než když si po běžném obědě dá ještě velkou misku ovoce.
Proč právě ananas?
A právě tady se dostáváme k ovoci, které má mezi ostatními jednu zajímavou zvláštnost.
Ananas obsahuje bromelain, směs enzymů, která se intenzivně zkoumá pro protizánětlivé účinky. Není to tedy zázrak na štíhlou linii, ale má vliv na bolest a otoky a preventivně působí na křečové žíly. žena drží ananas | Zdroj: DJ Creative Studio / Shutterstock Vitamin C je další důvod, proč si ho dopřát
Ananas ale nestojí jen na bromelainu. Je také dobrým zdrojem vitaminu C. Šálek nakrájeného ananasu o hmotnosti 165 gramů má přibližně 82 kcal, 2 gramy vlákniny a 88 mg vitaminu C.
A právě vláknina je při snaze udržet váhu důležitá. Neudělá sama o sobě z člověka štíhlého člověka, ale může přispívat k pocitu sytosti. Některé typy vlákniny dokážou snižovat chuť k jídlu a příjem energie, i když jejich účinek bývá spíše mírný.
Vitamin C má zase v organismu řadu důležitých funkcí.
Podílí se mimo jiné na tvorbě kolagenu, tedy bílkoviny důležité pro pojivové tkáně. To je jeden z důvodů, proč se ovoce bohaté na vitamin C hodí do pestrého jídelníčku i ve vyšším věku.
Na křečáky existují jiné důležitější kroky
Pokud tedy někdo tvrdí, že ananas „zaručí žádné křečáky“, je to příliš odvážné tvrzení. Vývoj křečových žil ovlivňuje řada faktorů a samotná konzumace konkrétního ovoce je neodstraní. Stejně tak konzumace tohoto ovoce nazaručí, že padesátiletá žena bude štíhlá jako proutek. Dokonce ani potravinové doplňky z ananasu nejsou zázračné pilulky na hubnutí, přestože popisky na obalu možná dávají konzumentům tento dojem.
Ananas ale může být součástí jídelníčku, který podporuje zdravý životní styl. A pokud díky němu člověk nahradí kalorickou sladkost, může pomoci i nepřímo s kontrolou tělesné hmotnosti. Vyšší příjem tohoto ovoce byl v některých dlouhodobých studiích spojen s menším nárůstem hmotnosti a obvodu pasu, i když jde především o asociace a nikoli důkaz, že konkrétní ovoce samo způsobuje hubnutí.
Ještě lepší je proto střídat více druhů. Jablka a hrušky mají díky vláknině velmi dobrý potenciál pro zasycení, bobulové ovoce přináší řadu polyfenolů a citrusy zase vitamin C. U žen se navíc ve výzkumech objevují zajímavé souvislosti mezi vyšší konzumací některých druhů ovoce a dlouhodobým vývojem tělesné hmotnosti. Ananas je ovšem mnohem lepší varianta při volbě dezertu než buchty, koláče nebo koblihy.
Jak ananas zařadit do jídelníčku?
Nejlepší volbou je čerstvý nebo mražený ananas, nikoli ananasový nápoj plný přidaného cukru. Může být součástí snídaně, svačiny nebo dezertu. Rozumná porce je například několik koleček či miska nakrájeného ovoce.
A pokud chcete využít jeho přednosti při hubnutí, zásadní je jednoduché pravidlo: ananasem něco nahrazujte, ne pouze přidávejte. Místo sladkého pečiva, cukrovinek nebo kalorického dezertu může přijít porce ovoce. Právě takový rozdíl má z hlediska energetického příjmu mnohem větší význam než představa, že bromelain začne přes noc rozpouštět tuk a ráno se vzbutíte se štíhlým pasem.
Ananas tedy není kouzelnou potravinou pro ženy po padesátce. Je ale velmi zajímavým ovocem, které spojuje nízkou energetickou hustotu, vlákninu, vitamin C a bromelain. A právě tahle kombinace je mnohem zajímavější než slib rychlého hubnutí nebo zmizení křečových žil.
Zdroje článku:
dotyk.cz, womenshealthmag.com, eatthis.com, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková