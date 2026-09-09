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Už žádné zdlouhavé loupání česneku. Zbavte se slupky za méně než 10 sekund. Tento trik si zamilovali kuchaři po celé České republice

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Loupání česneku je v kuchyni jedna z činností, kterou vykonáváme někdy až s odporem. Je to zdlouhavé a otravné. Zkuste metody, které vám zbavení se česnekové slupky usnadní.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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