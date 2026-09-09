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Tábor chystá novou vodní nádrž Hlinný. Vybuduje ji za několik milionů korun

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Tábor chce vybudovat malou vodní nádrž Hlinný. Stavba poblíž obce Turovec má pomoci zadržovat vodu v krajině. Vybudování nádrže bude stát několik milionů korun. Město tím chce reagovat na sucho, které v posledních měsících a letech v Česku panuje.
Tábor chystá novou vodní nádrž Hlinný. Vybuduje ji za několik milionů korun

Tábor chystá novou vodní nádrž Hlinný. Vybuduje ji za několik milionů korun

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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