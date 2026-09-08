Retro legenda: Rybičková domácí pomazánka, která zachrání snídani, večeři i pohoštění pro návštěvu

Když se řekne rybičková pomazánka, mně se z nějakého důvodu hned vybaví pionýrské tábory. Doma se vařilo kdeco, opravdu od všeho trochu, ale tahle pomazánka mi utkvěla právě odtamtud. A pamatuju si dost přesně, že mi tehdy chutnala víc, než bych čekala. Dělám ji v různých verzích pořád. Je hotová za pár minut, vyjde levně a většinou stačí sáhnout do spíže pro konzervu, která tam stejně už nějakou dobu čeká. Chuť jí nejlíp zvedne , sterilovaná okurka hořčice a pár kapek citronové šťávy. Nejrychleji mizí s čerstvým chlebem, plátkem rajčete a trochou jarní cibulky.
U téhle pomazánky není potřeba trvat na jedné konkrétní rybě. Když jsou doma sardinky, vezmu
. Když zbyla sardinky makrela nebo jiná konzerva, klidně poslouží taky. Jen u sardinek si dávám pozor na páteř, tu radši vyndám. Výsledek je poctivá, slaná, lehce nakyslá pomazánka, která se hodí k obyčejné večeři stejně dobře jako na stůl, když má přijít návštěva. Pomazánky mají v domácí kuchyni pevné místo
Domácí pomazánky se v
drží hlavně proto, že jsou českých kuchyních rychlé, úsporné a variabilní. Stačí se podívat do běžných kuchařských webů nebo starších sešitů s recepty a člověk narazí pořád na totéž: z pár surovin vznikne něco, co na talíři nevypadá jako nouzovka. Hodně pomazánek je hotových do 10 minut a hodí se ráno, večer i jako rychlé pohoštění. Recept na rychlou rybičkovou pomazánku
Doba přípravy: 10 minut Doba odležení: 15 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat 2 konzervy libovolných rybiček ve vlastní šťávě nebo v oleji 1 menší cibule 2 kusy sterilované okurky 100 g taveného sýra 40 g másla nebo margarínu 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžička citronové šťávy 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře 4 až 6 plátků chleba k podávání 1 menší rajče nebo jiná zelenina na ozdobu Postup přípravy domácí rybičkové pomazánky
1. Otevřete
rybí konzervy a obsah dejte do misky. Pokud používáte sardinky, vyndejte z nich páteř. Olej nebo šťávu můžete trochu slít, ale ne úplně. Trocha tekutiny pomůže tomu, aby se pomazánka líp roztírala.
2. Rybičky rozmačkejte vidličkou. Není nutné udělat z nich hladkou pastu. Drobné kousky v pomazánce vůbec nevadí, spíš naopak.
Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Všechny suroviny dejte do misky, tekutinu z rybiček si nechte stranou.
3.
Cibuli oloupejte a nakrájejte co nejjemněji. Sterilované okurky nasekejte na malé kostičky a lehce je vymačkejte v dlani nebo přes sítko. Pomazánka pak nebude zbytečně řídká.
4. K rybám přidejte
tavený sýr a máslo nebo margarín. Promíchejte, aby vznikl základ pomazánky. Jestli je máslo moc tuhé, nechte ho pár minut stát na kuchyňské lince.
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5. Vmíchejte
cibuli, okurku, hořčici a citronovou šťávu. Ochutnejte a podle potřeby dosolte nebo opepřete. Se solí opatrně, protože některé rybičky i tavený sýr bývají slané dost.
6. Hotovou pomazánku uložte nejméně na
15 minut do lednice. Chutě se propojí a směs trochu zpevní. Když je hlad, dá se samozřejmě namazat hned, ale po odležení chutná líp. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Přidejte jarní zeleň ou cibulku.
7. Podávejte ji na
čerstvém chlebu, rohlíku nebo topince. Navrch se hodí rajče, okurka, pažitka nebo jarní cibulka. Co zbyde, dejte do uzavřené nádoby do lednice a snězte ideálně do druhého dne. Tipy hospodyňky na přípravu rybičkové pomazánky Jestli chcete jemnější pomazánku, nahraďte část taveného sýra čerstvým sýrem nebo hustým bílým jogurtem. Podobně se dá odlehčit i spousta dalších domácích pomazánek. Na chlebíčky ji dělám hustší, aby lépe držela tvar. K obyčejné večeři ji nechávám spíš krémovou. Když mají rybičky výraznější chuť, pomůže pár kapek citronu navíc a trochu víc sterilované okurky. Pokud ji chystáte dopředu na oslavu, udělejte pomazánku ráno a zeleninu na ozdobu nechte až těsně před podáváním. Chléb nebude zbytečně vlhnout a celé to bude vypadat čerstvěji.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná