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Retro legenda: Rybičková domácí pomazánka, která zachrání snídani, večeři i pohoštění pro návštěvu

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Když potřebuji udělat rychlou večeři nebo něco dobrého na chlebíčky, často sáhnu právě po rybičkové pomazánce. Je hotová za pár minut, stojí pár korun a líbí se mi na ní hlavně to, že si vystačí s rybičkami, které zrovna najdu doma, a chuť pěkně vytáhne sterilovaná okurka, hořčice a pár kapek citronové šťávy.
Obrázek k receptu s názvem Retro legenda: rybičková domácí pomazánka, která zachrání snídani, večeři i pohoštění pro návštěvu

Obrázek k receptu s názvem Retro legenda: rybičková domácí pomazánka, která zachrání snídani, večeři i pohoštění pro návštěvu

Zdroj: Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Recept s názvem Retro legenda: rybičková domácí pomazánka, která zachrání snídani, večeři i pohoštění pro návštěvu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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