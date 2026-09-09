Češi ve velkém vyhazují tenhle 1 spotřebič. Žere víc než pračka a myčka dohromady a přitom se dá lehce nahradit

Když přijde vyúčtování za elektřinu a částka nemile překvapí, hledá se viník mezi velkými spotřebiči, které je slyšet i vidět. Pračka, myčka, trouba. Skutečný rekordman ale bývá úplně jinde a většina domácností kolem něj roky chodí bez povšimnutí. Tiše hučí ve sklepě nebo v garáži a účet zvedá spolehlivěji než cokoli jiného.
Pračku a myčku podezíráte zbytečně
Pračka i myčka mají vysoký příkon, klidně přes dva tisíce wattů. Jenže je zapnete jen na chvíli a párkrát do týdne. Za celý rok tak jejich provoz vyjde většinou na několik stovek až něco přes tisíc korun.
Úplně jiný případ je starý mrazák, případně stará lednice. Ten běží nepřetržitě. Nezastavíte ho na noc ani na dovolenou, protože jinak se vám rozmrazí zásoby. Sečteno za rok jede všech 365 dní a ubírá z peněženky i ve chvíli, kdy k němu vůbec nejdete. Právě proto jeden takový hučící veterán snadno předčí pračku a myčku dohromady.
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Spotřebiče vyrobené před deseti a více lety vznikaly v době, kdy se úsporou nikdo moc nezabýval. Izolace i kompresor jsou proti dnešku slabé, takže se stroj musí víc snažit, aby chlad vůbec udržel.
K tomu se přidávají drobnosti, které účet zvednou ještě výš. Vrstva námrazy nutí motor pracovat naplno a centimetr ledu navíc přidá na spotřebě klidně o pětinu. Roli hraje i vysušené těsnění kolem dvířek, kterým chlad uniká ven, a hlavně umístění. V teple běží kompresor déle, takže mrazák ve vytopené kuchyni spolyká citelně víc proudu než v nevytápěné komoře nebo ve sklepě.
Vrstva námrazy nutí kompresor jet naplno a spotřebu starého mrazáku citelně zvedne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik to reálně stojí za rok
Konkrétní čísla jsou nepříjemná. Starší skříňový nebo truhlicový mrazák spotřebuje zhruba čtyři sta až sedm set kilowatthodin ročně. Při dnešní ceně kolem sedmi korun za kilowatthodinu to orientačně dělá zhruba tři až pět tisíc korun za rok, a to jen za jeden spotřebič.
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Pro srovnání, moderní úsporná lednice třídy A si vystačí zhruba se 100 kilowatthodinami ročně, tedy nákladem kolem sedmi set korun. Za pár let se tak rozdíl mezi starým a novým strojem vyšplhá klidně přes deset tisíc korun, které úplně zbytečně protečou do zásuvky.
Přehledně to srovnává následující tabulka:
Spotřebič Roční spotřeba Roční náklady Starý mrazák 400 až 700 kWh 3 000 až 5 000 Kč Moderní lednice třídy A kolem 100 kWh kolem 700 Kč Pračka a myčka – několik stovek až něco přes 1 000 Kč Lehká náhrada, která se rychle vrátí
Dobrá zpráva je, že náprava je jednoduchá. Výměna starého chladicího spotřebiče za dnešní úsporný model dokáže srazit náklady klidně o dva tisíce korun ročně. Nová lednice nebo mrazák si tak na sebe za pár let vydělá a k tomu ztichne věčné hučení.
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Ještě jednodušší je zamyslet se nad druhou mrazničkou, kterou spousta domácností drží ve sklepě nebo v garáži jen jako zálohu. Když v ní většinu roku leží jen pár věcí, běží prakticky naprázdno a její provoz se pěkně prodraží. Často se vyplatí ji přes zimu úplně vypnout, nebo aspoň zvážit, jestli ji vůbec potřebujete zapnutou celý rok.
Když se ho zatím vzdát nechcete
Ne každý chce starý stroj hned vyhodit. I u něj se dá spotřeba srazit několika návyky:
Odmrazte ho aspoň jednou ročně, u hodně namrzajících kusů klidně dvakrát za sezónu. Prověřte gumu kolem dvířek. Přivřete do nich proužek papíru a zkuste ho vytáhnout; jestli povolí úplně hladce, těsnění už chlad neudrží. Přesuňte spotřebič dál od trouby a topení a nechte kolem něj místo na cirkulaci vzduchu. Nastavte mrazák na minus osmnáct stupňů. Každý stupeň navíc znamená vyšší účet bez užitku. Přečtěte si také: Dvacet minut práce, které vám ušetří tisíce: Co udělat s kotlem před zimou. Měl by to vědět každý
I tyhle maličkosti účet znatelně sníží. Největší úsporu ale přinese rozloučení se strojem, který spotřebou patří do minulého století.
Zdroje: https://www.elektrina.cz/spotreba-a-prikon-domacich-spotrebicu-lednice-televize-pc-pracka, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/mraznicky/, https://www.eon.cz/radce/blog/jake-jsou-provozni-naklady-lednice-a-a-a-a/, https://www.vlasta.cz/inspirace/vysoka-spotreba-elektriny-v-domacnosti-stary-mrazak-kontrola-tesneni-odmrazeni/, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048
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