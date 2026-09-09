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Mucholapka loví hmyz a žere ho zaživa. Doma přežije roky, ale jen když ji zalijete správnou vodou a nikdy nedáte do běžné hlíny

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Mucholapka podivná dokáže v bytě prospívat dvě desetiletí, pokud jí dopřejete tři věci, které běžná pokojovka nepotřebuje.
Mucholapka loví hmyz a žere ho zaživa. Doma přežije roky, ale jen když ji zalijete správnou vodou a nikdy nedáte do běžné hlíny

Mucholapka loví hmyz a žere ho zaživa. Doma přežije roky, ale jen když ji zalijete správnou vodou a nikdy nedáte do běžné hlíny

Zdroj: Foto: Len Worthington / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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