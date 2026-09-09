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Starověký Egypt, jak jsme si ho vymysleli: 10 mýtů, které moderní archeologie rozmetala

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Starověký Egypt je zvláštní případ civilizace, kterou známe až příliš dobře na to, aby byla skutečně pochopena, protože obraz, který si o ní neseme, nevznikl jen z nálezů a vědeckého výzkumu, ale z vrstev představ, které se na něj postupně nabalovaly — od antických autorů přes romantické malíře až po hollywoodské filmy, které potřebují dramatické příběhy víc než přesnost.
Starověký Egypt, jak jsme si ho vymysleli: 10 mýtů, které moderní archeologie rozmetala

Starověký Egypt, jak jsme si ho vymysleli: 10 mýtů, které moderní archeologie rozmetala

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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