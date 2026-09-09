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Co ukrývá dno jablonecké přehrady? Ukáže se v neděli, při jejím čištění po 30 letech

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Po třiceti letech se v neděli 13. září dočká jablonecká přehrada Mšeno generálního úklidu. Dno uklidí potápěči, s úklidem břehů mohou pomoci dobrovolníci z řad veřejnosti. Sraz všech, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, je v neděli v 10 hodin na Tajvanu.
Co ukrývá dno jablonecké přehrady? Ukáže se v neděli, při jejím čištění po 30 letech

Co ukrývá dno jablonecké přehrady? Ukáže se v neděli, při jejím čištění po 30 letech

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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