Ani kabát, ani bunda: stylistka radí ženám po 60, co si na podzim obléknout, aby vypadaly štíhleji

Zářijové ráno je studené, odpoledne se dá jít v tričku a večer zase přituhne. Kabát je na takové počasí zbytečně těžký a sportovní bunda většině outfitů ubere na eleganci. Mezi těmito dvěma krajnostmi leží kousek, který postavu k tomu všemu opticky protáhne.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Sako se vrátilo a sluší i ženám nad 60
Tím kouskem je sako. Pro podzim 2026 se vrací tvarovaný střih s projmutým pasem, výraznějšími rameny a přesnou linií boků, takže sako dělá siluetu samo o sobě.
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Volnější saka dnes patří mezi hlavní módní trendy roku i u žen nad 60 let. Fungují proto, že postavu opticky narovnají, dodají outfitu moderní vzhled a zároveň zakryjí partie, které ženy nejčastěji řeší.
Praktická výhoda je vidět hned. Přes rolák nebo košili sako v září a říjnu bohatě stačí, a jakmile se ochladí, pořád se vejde pod kabát.
Foto: Freepik.com Délka pod boky a rozepnuté zapínání
Nejvíc rozhoduje, kde sako končí. Ideální je délka kousek pod boky, protože zakryje bříško i zadeček. Krátká saka naopak upozorní přesně na to, co jste chtěla nechat stranou.
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Druhý trik nestojí vůbec nic, stačí sako nezapínat. Po stranách trupu se rozepnutím vytvoří dvě svislé linie, které postavu opticky protáhnou a zúží. Stejně pracuje výstřih do V pod ním, který prodlouží krk a horní polovinu těla.
Drobnější ženy by se měly vyhnout dlouhým volným modelům, protože takové sako menší postavu opticky spolkne. Lepší je střih, který končí zhruba v linii boků.
Foto: Freepik.com Vyberte pevnou látku a tlumenou barvu
Materiál udělá polovinu práce. Pevnější tkanina s podšívkou drží tvar a nelepí se na tělo, zatímco tenké a lesklé látky křivky zvýrazní.
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U barev platí, že tmavé odstíny opticky zeštíhlují. Černá už ale nemusí být automatická volba, stejně dobře poslouží tmavě zelená, vínová nebo námořnická modrá. V kolekcích pro ženy nad 60 let se letos objevuje hlavně krémová, písková, olivová a světle šedá.
Víc látky štíhlejší postavu neudělá
Nejčastější omyl zůstává roky stejný. „Mnoho klientek se domnívá, že když postavu zakryjí volným střihem, bude působit štíhleji. Opak je pravdou,“ uvedla pro Svět ženy stylistka Tereza Vostárová, která spolupracuje s českými módními značkami.
Beztvará vrstva látky rozšíří ramena i boky a pas se pod ní ztratí. Nejlépe funguje střih, který postavu jemně obkreslí a nechá jí kolem sebe prostor.
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Pomůže hlídat proporce celého outfitu. K objemnějšímu saku patří užší kalhoty, protože dvě volné vrstvy nad sebou přidávají objem po celé délce těla.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/moda/moda-pro-plnostihle-sako-blejzr/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/pohodlna-moda-zeny-60/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/nejvetsi-modni-chyby-plnostihlych-zen-nepotlacujte-krivky-ukazte-je-chytre-s-noblesou, https://dokonalazena.cz/clanek-106030-modni-trendy-podzim-2026-co-se-vraci-z-devadesatek-a-ktere-barvy-nahradi-bezovou.html, https://www.zeny.cz/krasa-a-moda/sako-pro-kazdy-typ-postavy-jake-bude-sluset-vam-1476.html, https://lou.cz/cs/blog/jak-nosit-oversize-sako-a-nevypadat-jako-v-pytli-tipy-stylistky-1763989273.html, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/nejoblibenejsi-sako-podzimu-blejzr-galerie/