Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Internetem se šíří nová metoda mytí vlasů. Kadeřník prozradil, jestli dává smysl

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Většina z nás má pořadí v koupelně zažité od dětství. Nejdřív šampon, pak kondicionér. Na sociálních sítích ale koluje postup, který s tímhle pravidlem zamíchal, a lidé si pod videi pochvalují, jak jim vlasy po umytí vypadají. Než to zkusíte taky, vyplatí se poslechnout, co na to říkají profesionálové.
Internetem se šíří nová metoda mytí vlasů. Kadeřník prozradil, jestli dává smysl

Internetem se šíří nová metoda mytí vlasů. Kadeřník prozradil, jestli dává smysl

Zdroj:
Reklama
Další články z Relaxeo.cz
Kadeřnice varuje seniorky 60+: Tenhle účes vám přidá 10 let, chodí s ním půlka českých seniorek
Kadeřnice varuje seniorky 60+: Tenhle účes vám přidá 10 let, chodí s ním půlka českých seniorek
Barva, která ovládne léto 2026. Návrhářka radí, s čím ji kombinovat
Barva, která ovládne léto 2026. Návrhářka radí, s čím ji kombinovat

Projděte si letos fotky z dovolených, přehlídek i Instagramu a jeden odstín […]

Tyhle boty ovládnou podzim 2026. Stylistka radí, po kterých sáhnout hned
Tyhle boty ovládnou podzim 2026. Stylistka radí, po kterých sáhnout hned

Sotva odložíme sandály, začíná období, kdy o vyznění celého outfitu často rozhodne […]

Tenhle střih kalhot se vrací po 20 letech. Odbornice říká, komu bude slušet
Tenhle střih kalhot se vrací po 20 letech. Odbornice říká, komu bude slušet

Ještě nedávno visely někde vzadu ve skříni a vypadaly jako dávno odbytá […]

Stylistka varuje důchodkyně: Přestaňte kombinovat tyhle 2 kusy, přidají vám 10 let během vteřiny
Stylistka varuje důchodkyně: Přestaňte kombinovat tyhle 2 kusy, přidají vám 10 let během vteřiny

Ráno u skříně sáhne většina žen po tom, co netlačí a v čem se dá dýchat. Jenže právě dvojice...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

Všechny články tohoto autora →
Relaxeo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.