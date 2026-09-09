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Internetem se šíří nová metoda mytí vlasů. Kadeřník prozradil, jestli dává smyslPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Většina z nás má pořadí v koupelně zažité od dětství. Nejdřív šampon, pak kondicionér. Na sociálních sítích ale koluje postup, který s tímhle pravidlem zamíchal, a lidé si pod videi pochvalují, jak jim vlasy po umytí vypadají. Než to zkusíte taky, vyplatí se poslechnout, co na to říkají profesionálové.
Internetem se šíří nová metoda mytí vlasů. Kadeřník prozradil, jestli dává smysl
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Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...Všechny články tohoto autora →
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