Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do zavařeniny a plíseň se v ní neobjeví ani po roce

Uvařit doma pořádnou marmeládu dá práci, o to větší je vztek, když ji po pár měsících ve spíži najdete s plesnivým kloboučkem. Naše babičky na to měly jednoduchou zbraň. Vedle čistoty a trpělivosti jim k ní stačila jedna lžička tekutiny, kterou doma najde skoro každý.
Ta lžička navíc je alkohol
Řeč je o alkoholu. Babičky nejčastěji sáhly po tuzemáku, ale zabere i slivovice nebo vodka z domácího baru. Použít ho jde dvěma způsoby. Než sklenici zavřete, otřete namočeným ubrouskem hrdlo a vnitřní stranu víčka. Nebo lžičku kápnete přímo na povrch horké marmelády.
Proč zrovna sem? Výtrusy plísní se vznášejí ve vzduchu a do sklenice napadají při plnění. Zabydlí se tam, kde mají ideální podmínky:
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A právě tenhle jediný citlivý bod lžička ošetří.
Zázrak od rumu nečekejte
Přehnaná očekávání ale nechte stranou. Alkohol se z hladiny vypaří poměrně rychle, a tak marmeládu přes celou zimu sám neuhlídá. Berte ho jako doplněk v nejzranitelnějším místě, pečlivou přípravu ale nezastoupí.
Stejně střízlivě se dívejte i na cukr. Konzervační účinek sice má, všemocný ovšem není. Vyšší dávka trvanlivost nevyřeší, jen marmeládu zbytečně přesladí. Plísni sladké prostředí příliš nevadí, a proto bývají méně slazené nebo takzvaně light varianty na povlak dokonce citlivější.
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Pokud se povlak přece objeví, existuje jen jedna správná reakce. Sklenici bez váhání vyhoďte. Sloupnout vršek a zbytek namazat na pečivo? Tenhle rozšířený zvyk je pořádně riskantní. To, co vidíte na povrchu, je jen špička ledovce. Podhoubí prorůstá hluboko dovnitř, kam pohledem nedosáhnete.
Plesnivá zavařenina patří celá do koše, podhoubí prorůstá hluboko pod viditelný povlak. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Některé plísně navíc produkují mykotoxiny, tedy jedovaté látky, které z jídla nezmizí ani po odstranění viditelné vrstvy. Před těmito toxiny vás neochrání ani hodně sladká zavařenina, cukr množení plísní jen zpomalí. Potvrzuje to i americké ministerstvo zemědělství (USDA), podle kterého se plesnivý džem nebo rosol nemá zachraňovat vyškrabáváním, ale rovnou celý vyhodit. Pár ušetřených lžic za zdravotní riziko nestojí.
Trvanlivost začíná u čistých sklenic
O trvanlivosti se rozhoduje ještě předtím, než dáte vařit ovoce. Klíčem je dokonale čisté sklo. Umýt sklenici houbičkou a saponátem zdaleka nestačí, na stěnách totiž ulpí neviditelné zárodky a přesně z nich se za pár týdnů vyklube obávaný povlak.
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Vysterilizovat sklenice můžete dvěma způsoby. Při prvním je srovnáte do velkého hrnce s vodou a od chvíle, kdy se voda rozvaří, počítáte zhruba deset minut. Druhá cesta vede přes troubu, kde mokré sklenice obrátíte otvorem dolů na plech a při teplotě okolo sta stupňů je necháte asi čtvrt hodiny prohřát. Víčka projděte zvlášť, aby jim vysoká teplota nepoškodila gumové těsnění. Čisté sklo pak nikdy neutírejte utěrkou, pouští totiž vlákna i mikroby. A do sklenic dávejte jen zdravé vyzrálé ovoce bez otlaků a nahnilých míst.
Oba způsoby přehledně shrnuje tabulka:
Metoda Co udělat Čas Vyvařování ve vodě sklenice srovnat do hrnce s vodou a přivést k varu zhruba 10 minut od varu Sušení v troubě mokré sklenice otvorem dolů na plech, teplota okolo 100 °C asi čtvrt hodiny Naplňte vroucí a počkejte na cvaknutí
I samotné plnění má svá pravidla. Marmeládu přendávejte do sklenic vroucí, rovnou od plotny, a nechte pod hrdlem jen zhruba centimetr volného místa. Okraj otřete od kapek a víčko pevně zatáhněte.
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Pak následuje ten pověstný manévr. Zavřenou sklenici na pár minut obraťte dnem nahoru, aby horká hmota prohřála i těžko dostupný prostor u víčka. Během chladnutí uslyšíte z víčka slabé lupnutí a jeho střed se vtáhne dovnitř. To je signál, že se ve sklenici vytvořil podtlak a uzávěr sedí naprosto těsně. A tip už při vaření: pěnu stoupající na hladinu průběžně stahujte čistou lžící, drží v sobě vzduch a nečistoty, které kažení urychlují.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/38928-plisen-v-dzemech, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-na-to-aby-se-dzem-nekazil/, https://cooky.cz/zavarujeme-s-laskou-a-bez-chemie-prebytky-ze-zahradky-poctiva-visnova-marmelada-a-rumove-visne/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/konzervace-marmelad-prirodne-20300801.html, https://www.bydlimekvalitne.cz/zavarovani-pod-duchnou-trocha-plisne-nevadi-myty-ktere-vas-mohou-stat-urodu-i-zdravi, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/sterilizace-sklenic-na-marmeladu/