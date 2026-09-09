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Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do zavařeniny a plíseň se v ní neobjeví ani po roce

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Uvařit doma pořádnou marmeládu dá práci, o to větší je vztek, když ji po pár měsících ve spíži najdete s plesnivým kloboučkem. Naše babičky na to měly jednoduchou zbraň. Vedle...
Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do zavařeniny a plíseň se v ní neobjeví ani po roce

Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do zavařeniny a plíseň se v ní neobjeví ani po roce

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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