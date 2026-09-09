Sousedka nevěřila, že tuhle roládu peču bez šlehačky. Na kafi zmizela do 20 minut a recept si opisovala do sešitu

Piškotová roláda patří ke klasice, kterou si spousta lidí spojuje s pořádnou dávkou našlehané smetany. Jenže právě šlehačka domácí roládu nejčastěji zradí. Změkne, začne se rozjíždět a z pěkného řezu je za pár hodin rozmáčklá vrstva. Existuje ale krém, který drží tvar, vydrží klidně do druhého dne a chutná tak, že návštěva si recept opisuje ještě u kávy. A žádnou šlehačku k němu nepotřebujete.
Proč roláda žádnou šlehačku nepotřebuje
Kolem rolád koluje představa, že bez husté šlehačky to není ono. Samotná našlehaná smetana ale drží tvar jen krátce, v teple sedne a jemný řez se rozmáčkne.
Krémy z tvarohu, uvařeného pudinku nebo mascarpone se chovají úplně jinak. Jsou hutnější, drží se korpusu a roládu zpevní i zevnitř. Osladíte si je podle sebe, snadno ochutíte vanilkou, citronovou kůrou nebo kakaem. Roláda tak počká na návštěvu i do dalšího dne a pořád vypadá jako z cukrárny.
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Nejjednodušší náplň bez kapky smetany je tvarohová. Nejdřív si necháte máslo změknout při pokojové teplotě a ušleháte ho do světlé pěny s moučkovým a vanilkovým cukrem. Do té pak po částech zapracujete tvaroh, klidně celé půlkilové balení, a sladkost doladíte podle chuti.
Tvarohový krém zvládne i začátečník, když máslo a tvaroh mají stejnou teplotu a náplň zůstane hladká bez hrudek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jedna věc rozhoduje o tom, jestli krém vyjde. Máslo i tvaroh musí mít stejnou teplotu, ideálně obojí chvíli poležené mimo lednici. Studený tvaroh vhozený do vyšlehaného másla krém srazí a místo hladké pěny zůstanou hrudky. Když teploty sedí, náplň je sametová a roztírá se úplně sama.
Pudinkový krém, když má vydržet do druhého dne
Druhá jistota je krém z vanilkového pudinku a másla. Uvaříte klasický pudink, necháte ho úplně vychladnout a pak ho po lžících zašleháte do změklého másla stejné teploty. Pudink dodá krému pevnost, takže zavinutou roládu drží pohromadě a řez zůstane čistý i po dni v lednici.
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Kdo chce něco svátečnějšího, sáhne po mascarpone. Stačí ho promíchat s moučkovým cukrem a špetkou vanilky. Mascarpone drží tvar výrazně líp než našlehaná smetana, takže roláda snese i teplejší místnost, aniž by se rozjela.
Tři varianty náplně bez šlehačky shrnuje tabulka:
Krém Z čeho se dělá V čem je výhoda Tvarohový změklé máslo, moučkový a vanilkový cukr, tvaroh (kolem 500 g) nejjednodušší náplň, zvládne i začátečník Pudinkový vanilkový pudink zašlehaný do změklého másla drží roládu pohromadě, čistý řez i po dni v lednici Mascarpone mascarpone, moučkový cukr, špetka vanilky drží tvar líp než šlehačka, snese i teplejší místnost Piškot, který se dá v klidu stočit
Základ je tenký piškotový plát. Vejce ušleháte s cukrem do husté světlé pěny a nakonec do ní opatrně vmícháte mouku, aby těsto zůstalo nadýchané. Poměr bývá jednoduchý, na plech se hodí třeba pět vajec, pět lžic cukru a pět lžic polohrubé mouky.
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Těsto rozetřete na plech s pečicím papírem a pečte na 180 stupňů. Pozor, piškot na roládu se peče krátce, obvykle kolem deseti minut, dokud povrch lehce nezrůžoví a nepruží pod prstem. Vysoká teplota nebo dlouhé pečení plát vysuší a přesušené těsto při rolování popraská. Někdo přidá do žloutků kapku oleje, těsto pak zůstane vláčnější.
Jeden trik, po kterém roláda nepraskne
Tady se láme chleba a je to snazší, než se zdá. Hotový piškot vyklopte ještě horký na čistou utěrku posypanou cukrem, stáhněte pečicí papír a rovnou plát i s utěrkou volně stočte. V teplém těstě se vytvoří pára, korpus si zapamatuje tvar a při finálním plnění už nepraská.
Stočenou roládu nechte úplně vychladnout. Teprve pak ji opatrně rozviňte, potřete připraveným krémem a znovu srolujte. Náplň patří jen do vychladlého korpusu, do teplého by se roztekla. Před krájením dejte roládu aspoň na hodinu do lednice, aby se krém s těstem spojil a řezy vyšly ostré. A pak už jen sledujte, jak rychle mizí.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/piskotova-rolada-bez-prasklin-tipy-triky-diky-kterym-bude-dokonala, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/piskotova-rolada-ktera-se-nepotrha-30000411.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-upect-nadychanou-piskotovou-roladu-rady-a-tipy/, https://www.prozeny.cz/clanek/krehka-kakaova-rolada-s-tvarohovym-kremem-42047, https://www.nejrecept.cz/recept/kakaova-rolada-s-tvarohovou-naplni-r5262