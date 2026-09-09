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Nové tramvaje za více než dvě miliardy. Praha přikoupí 25 vozů Škoda 52T

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Pražský dopravní podnik pořídí dalších 25 nových tramvají Škoda 52T. Jedna vyjde na 82,5 milionu korun, zhruba polovinu ceny ale pokryje evropská dotace. Nové vozy mají do Prahy dorazit do prosince příštího roku.
Nové tramvaje za více než dvě miliardy. Praha přikoupí 25 vozů Škoda 52T

Nové tramvaje za více než dvě miliardy. Praha přikoupí 25 vozů Škoda 52T

Zdroj: DPP
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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