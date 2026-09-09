Nové tramvaje za více než dvě miliardy. Praha přikoupí 25 vozů Škoda 52T

Pražský dopravní podnik koupí na základě rámcové smlouvy dalších 25 tramvají Škoda 52T. Přidělení peněz na nákup vozů z různých objednávek dnes schválili pražští radní. Cena jedné tramvaje je 82,5 milionu korun, 40 milionů z toho pokryje evropská dotace. Praha dosud ve třech vlnách objednala celkem 71 nových tramvají. Prvních 20 z nich v Praze jezdí od loňska, další postupně přibývají. Příští rok jich má dorazit 51.
DPP uzavřel s firmou Škoda Transportation rámcovou smlouvu na dodávku až 200 tramvají za celkem 16,6 miliardy korun. Nejprve se smluvně zavázal k nákupu 40 vozů, 20 dorazilo loni a stejný počet podnik postupně nasazuje v letošním roce. Letos v lednu DPP objednal dalších 31 vozů díky schválení dalších evropských dotací 3,74 miliardy korun bez DPH z Modernizačního fondu. Z těch by mělo dorazit pět ještě letos a zbytek v červenci příštího roku.
Nová objednávka dalších 25 tramvají by pak měla dorazit do 3. prosince příštího roku. Radní dnes schválili přidělení částky zhruba 1,23 miliardy korun z nevyužitých investičních peněz v letošním rozpočtu, které budou sloužit ke spolufinancování nákupu 29 tramvají ze dvou objednávek.
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Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka (Piráti) bylo dosud vyrobeno kolem 30 vozidel, prvních 20 z loňska již jezdí a ty dodávané letos podnik postupně nasazuje do provozu. „V příštím roce by mělo být vyrobeno rekordních 51 vozů,“ řekl. Dodal, že město nákup urychlilo kvůli tomu, že koncem příštího roku vstoupí v platnost přísnější pravidla pro kyberbezpečnost, která možná další nákupy vozů oddálí.
Náměstek doplnil, že město potřebuje kvůli rozšiřování tramvajové sítě nové vozy a zároveň vyřazovat ty již zastaralé, což jsou nyní nejstarší a nezrekonstruované vozy T3M. „Nikoliv malou část pražské flotily tvoří i rekonstruované vozy T3R.P, případně T3R.PV a jejich různé deriváty, takže i s těmito se v brzkých letech postupně budeme loučit," řekl.
Dodal, že sjednocování vozového parku na co nejmenší počet typů snižuje servisní náklady. Nové vozy mají podle něj životnost 20 až 30 let na rozdíl od autobusů, kde je podnik vyměňuje po 15 letech.
Kapacita vozu 52T o délce 32 metrů a šířce 2,5 metru je 243 lidí, z toho je 173 míst k stání. Ve srovnání s předchozími tramvajemi 15T je kapacita nových vozů větší téměř o 16 procent. Nejvyšší provozní rychlost je 70 kilometrů za hodinu. Konstrukce vozu je na míru vytvořená pro Prahu, a proto umožní průjezdy i úzkými a zahnutými profily tratě.
První tramvaj typu 52T začala ulicemi Prahy jezdit bez cestujících loni v dubnu, koncem června vyjela poprvé do zkušebního provozu s cestujícími a v září byl dokončen proces takzvané homologace, což umožnilo vozy standardně nasazovat do provozu.