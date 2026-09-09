Tvarohová vánočka bez kynutí s rumovými rozinkami, vanilkou a mandlemi

Kdykoliv se blíží svátky nebo mám prostě jen chuť na voňavou nedělní
, vánočka na mém stole nesmí chybět. Dříve jsem vždycky bojovala s snídani kynutým těstem, které vyžadovalo spoustu času, trpělivosti a neustálé hlídání průvanu v kuchyni. Pak jsem ale objevila tento úžasný recept na tvarohovou , do kterého jsem se okamžitě zamilovala. Tvaroh dodá těstu neuvěřitelnou vánočku vláčnost a šťavnatost, díky které vánočka nevysychá a zůstává dokonale měkká i po několika dnech. Navíc vůně rumových rozinek a vanilky vytvoří v celém domě hřejivou atmosféru ještě dříve, než vytáhnete z trouby. moučník
Příprava je naprosto pohodová, protože odpadá jakékoliv čekání na kynutí, a těsto se po prohnětení krásně tvaruje. Pletení z devíti pramenů vypadá na pohled velmi efektně a slavnostně, přitom ho s trochou systémového postupu hravě zvládnete.
Můj tip zní: Aby se vám rozinky v těstě nepřipalovaly na povrchu a těsto se při pletení netrhalo, namočte rozinky do rumu alespoň na 2 hodiny předem a před zapracováním do těsta je zlehka obalte v trošce mouky, díky čemuž zůstanou neuvěřitelně šťavnaté a v těstě se krásně rozptýlí. Recept na poctivou tvarohovou vánočku
Celkový čas přípravy, pletení a pečení: 4 hodiny Ingredience potřebné k přípravě 570 g polohrubé mouky 3 vejce 1,5 sáčku kypřicího prášku do pečiva 250 g měkkého tvarohu (v kostce) 150 g krupicového cukru 9 lžic rostlinného oleje 2 sáčky vanilkového cukru 1 žloutek (na potření) 1 bílek (na potření) 1 lžička citrónové kůry 200 ml rumu 50 g rozinek 50 g nasekaných mandlí 50 g půlených mandlí (na ozdobu) 2 lžíce moučkového cukru (na posypání) Postup při přípravě tvarohové vánočky s rumovými rozinkami
1. Do hluboké misky vsypte
rozinky, zalijte je rumem a nechte je minimálně 120 minut nabobtnat a nasáknout nádherné aroma.
2. Do velké mísy vložte
měkký tvaroh a důkladně ho vidličkou rozmačkejte.
3. K rozmačkanému tvarohu přidejte
vejce, krupicový cukr, vanilkový cukr, rostlinný olej, jemně nastrouhanou citrónovou kůru, prosekanou polohrubou mouku a kypřicí prášek do pečiva.
4. Všechny suroviny v míse důkladně prohněťte, dokud nevytvoříte tvárné a kompaktní těsto.
5. Těsto přesuňte na lehce pomoučený vál, přidejte okapané
rozinky namočené v rumu i nasekané mandle a ručně vše jemně zapracujte.
6. Připravené těsto rozdělejte ostrým nožem na
9 dílů, a to konkrétně na 4 velké díly, 3 střední díly a 2 nejmenší díly.
7. Z každého jednotlivého kusu těsta vyválejte dlaněmi na vále stejně dlouhé válečky.
Pletení
8. Nejprve spleťte základnu ze
4 největších válečků od středu směrem k okrajům a prameny pečlivě utahujte.
9. Upletený spodní cop přeneste na plech vyložený pečicím papírem, jeho střed po celé délce zploštěte hranou ruky a potřete ho rozšlehaným
bílkem.
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10. Stejným způsobem spleťte cop ze
3 středních válečků, položte ho na zploštělou základnu, jeho střed opět zploštěte hranou ruky a potřete bílkem.
11. Zbývající
2 nejmenší válečky jednoduše stočte do sebe jako dva prameny, položte je na vrchol vánočky a jejich konce pevně zahněte a schovejte pod spodní část moučníku.
12. Na
3 místech prostrčte skrz celou vánočku shora až dolů dřevěné špejle, které udrží tvar a zabrání sesunutí patra během pečení.
13. Celou vánočku po povrchu důkladně potřete rozšlehaným
žloutkem a ozdobte půlenými mandlemi.
14. Plech vložte do trouby předehřáté na
160 stupňů a pečte přibližně 50 minut dozlatova.
15. Po upečení vytáhněte špejle, nechte vánočku na plechu úplně vychladnout a nakonec ji posypte
moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, Rozinky namočené v rumu Tipy redakce: Pevný tvaroh v kostce představuje pro toto těsto ideální volbu, protože tvaroh ve vaničce obsahuje příliš mnoho tekutiny. Fixace dřevěnými špejlemi spolehlivě ochrání vánočku před sesunutím horních pater během pečení v troubě. Potření bílkem mezi patry funguje jako skvělé přírodní lepidlo, které udrží jednotlivé spletené copánky pevně u sebe.
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